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خیمههای عزاداری عشایر مورموری این روزها میزبان سوگوارانی است که با آیینهای سنتی، ارادت خود را به امام حسین (ع) به نمایش میگذارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ آیین دیرینه وفاداری به ساحت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در خیمههای محرم منطقه عشایری «دوآب» مورموری آبدانان این روزها جلوهای ویژه یافته است؛ خیمههایی که هر شب میزبان سوگواران حسینی هستند و عشایر با برپایی مراسم سنتی، ارادت خود را به نهضت عاشورا همچون نیاکانشان به نمایش میگذارند.
جوانان عشایر از نخستین روزهای محرم با برپایی خیمههای عزاداری، نصب پرچمها و پلاکاردهای سیاهپوش، حال و هوای عاشورایی را در مناطق عشایری زنده میکنند و جلوهای از عشق و ارادت به خاندان اهلبیت (ع) را به تصویر میکشند.
منطقه عشایری «دوآب» در بخش مورموری آبدانان یکی از کانونهای پرشور عزاداری محرم به شمار میرود؛ جایی که عشایر، منازل و سیاهچادرهای خود را به حسینیه و هیئت عزاداری تبدیل کردهاند و هر شب پذیرای عاشقان سیدالشهدا (ع) هستند.