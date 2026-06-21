کارشناس هواشناسی ایلام با اشاره به استقرار موج گرمای شدید در استان تا روز سه شنبه، از صدور هشدار سطح زرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ «ساسان رستمی» کارشناس هواشناسی ایلام اظهار داشت: بر اساس بررسی نقشه‌های هواشناسی، تا روز چهارشنبه تداوم هوای گرم و استقرار موج گرما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود و شرایط جوی در بیشتر مناطق استان تحت تأثیر این سامانه گرم قرار خواهد داشت.

وی افزود: دمای روزانه در مناطق شمالی و سردسیر استان بین ۳۸ تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد و در مناطق گرمسیری بین ۴۸ تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

رستمی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی برای استان بیان کرد: با توجه به افزایش محسوس دما، لازم است شهروندان توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند و از حضور غیرضروری در فضای باز به‌ویژه در ساعات گرم روز خودداری کنند.

کارشناس هواشناسی ایلام تصریح کرد: از روز چهارشنبه به تدریج شاهد کاهش نسبی دما در سطح استان خواهیم بود و از شدت گرمای هوا کاسته می‌شود.