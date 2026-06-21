خیابانهای دیار میرزامیعادگاه عشق به وطن
نمایش شکوه اتحاد و اقتدار سوگواران حسینی در گیلان
فرزندان دیار میرزا با اتحاد و اقتدار آمدند تا پیام عزت و آزادگی شان را به دنیا مخابره و اعلام کنند با الهام از مکتب عاشورا، پای عهدِ بسته با امامشان هستند و زیر بار ظلم نمیروند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان
، عاشقان حسینی در شب دیگری از شبهای ماه محرم و در تداوم شبهای وحدت و همبستگی به میدان آمدند تا جهانیان بگویند ایستادگی، اقتدار و مقاومت برابر یزیدیان زمان را از مکتب عاشورا و قیام سید الشهدا آموختند و تا پای جان، پای وطن و آرمانهای والای انقلاب اسلامی ایران هستند.
علاوه بر میدان شهدای ذهاب رشت، خیابانها و میادین دیگر مناطق استان، از شرق تا غرب و از جنوب تا شمال استان هم جلوه شکوه اتحاد و اقتدار ملتی حسینی در دفاع از آرمانهای والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود.
ملتی متحد و مقتدر که آمدند تا پیام عزت و آزادگی شان را به دنیا مخابره و اعلام کنند: با الهام از مکتب عاشورا، پای عهدِ بسته با امامشان هستند و زیر بار ظلم نمیروند.