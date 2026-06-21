خیابان‌های دیار میرزامیعادگاه عشق به وطن

نمایش شکوه اتحاد و اقتدار سوگواران حسینی در گیلان

فرزندان دیار میرزا با اتحاد و اقتدار آمدند تا پیام عزت و آزادگی شان را به دنیا مخابره و اعلام کنند با الهام از مکتب عاشورا، پای عهدِ بسته با امامشان هستند و زیر بار ظلم نمی‌روند.