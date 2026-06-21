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ازدحام در جایگاههای سوخت در بم باعث گلایهمندی شهروندان شده واجبار به استفاده از کارتهای سوخت اضطراری را در پی داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان اعلام کرد: شلوغی این صفهابعلت استفاده از کارت اضطراری سوخت برای رفع مشکل طرح آنیکارت اجرا شده تا افراد فاقد کارت شخصی با مراجعه به نواحی مرکزی در کرمان، کهنوج، جیرفت، بم و سیرجان، برای درخواست کارت سوخت شخصی اقدام کنند.
احمد سالاریفرافزود: براساس قانون، ما فقط مجاز به ارائه مقدار مشخصی از سهمیه کارتهای اضطراری هستیم و این کارت همانطور که از نام آن مشخص است، برای کسانی است که کارت شخصی در دسترس آنها نیست و یا خودروهای امدادی که سهمیه سوختی که دارند به اتمام رسیده است آن هم فقط ایام پایانی ماه مدنظر است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان ادامه داد: با توجه به اینکه جایگاهها برای سهمیه مشخصی میتوانستند به توزیع کارت اضطراری اقدام کنند، ضمن حفظ سقف سهمیه این کارتها، ۶ کارت اضطراری را به سه کارت ۲ هزار لیتری تبدیل کردیم تا توقف خودروها کاهش پیدا کند.
بگفته سالاریفر : با توجه به تاکید مقامات عالی استان و پیگیریهایی که از سمت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفته، امید است تیرماه شاهد عدالت و شفافیت در توزیع بنزین در حوزه کارتهای اضطراری سوخت در استان باشیم.