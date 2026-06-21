به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان اعلام کرد: شلوغی این صف‌هابعلت استفاده از کارت اضطراری سوخت برای رفع مشکل طرح آنی‌کارت اجرا شده تا افراد فاقد کارت شخصی با مراجعه به نواحی مرکزی در کرمان، کهنوج، جیرفت، بم و سیرجان، برای درخواست کارت سوخت شخصی اقدام کنند.

احمد سالاری‌فرافزود: براساس قانون، ما فقط مجاز به ارائه مقدار مشخصی از سهمیه کارت‌های اضطراری هستیم و این کارت همان‌طور که از نام آن مشخص است، برای کسانی است که کارت شخصی در دسترس آنها نیست و یا خودرو‌های امدادی که سهمیه سوختی که دارند به اتمام رسیده است آن هم فقط ایام پایانی ماه مدنظر است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان ادامه داد: با توجه به اینکه جایگاه‌ها برای سهمیه مشخصی می‌توانستند به توزیع کارت اضطراری اقدام کنند، ضمن حفظ سقف سهمیه این کارت‌ها، ۶ کارت اضطراری را به سه کارت ۲ هزار لیتری تبدیل کردیم تا توقف خودرو‌ها کاهش پیدا کند.

بگفته سالاری‌فر : با توجه به تاکید مقامات عالی استان و پیگیری‌هایی که از سمت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفته، امید است تیرماه شاهد عدالت و شفافیت در توزیع بنزین در حوزه کارت‌های اضطراری سوخت در استان باشیم.