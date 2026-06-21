به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز قزوین، حجت‌الاسلام داوودی، امام‌جمعه معلم‌کلایه با اشاره به جایگاه مذهبی و فرهنگی منطقه زرآباد در الموت اظهار کرد: فرهنگ و آیین‌های عزاداری در این منطقه سابقه‌ای طولانی در کشور دارد و هر ساله در ایام محرم، به‌ویژه در روز تاسوعا، مراسم باشکوهی با حضور گسترده عزاداران برگزار می‌شود.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۸ هزار نفر از عزاداران حسینی در منطقه زرآباد حضور یابند و در آیین‌های سنتی عزاداری شرکت کنند.

امام‌جمعه معلم‌کلایه با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی این منطقه گفت: وجود اماکنی مانند امامزاده زرآباد و درخت خون‌بار از جمله نشانه‌های هویت مذهبی و تاریخی الموت است که می‌تواند مورد توجه پژوهشگران، دانش‌آموزان و بازدیدکنندگان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام داوودی همچنین از دانش‌آموزان و علاقه‌مندان خواست با ثبت و نگارش روایت‌ها و پیشینه تاریخی این منطقه، در معرفی هرچه بهتر فرهنگ و آیین‌های مذهبی الموت نقش‌آفرینی کنند.











