معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: افزایش قیمت مرغ در ماه‌های اخیر به دلیل کاهش جوجه‌ریزی در مقطع جنگ تحمیلی سوم بوده، اما با روند افزایشی جوجه‌ریزی، کاهش قیمت در بازار دور از انتظار نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، جمشید زمانی، معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در گفتگوی خبر ۲۰ شبکه قزوین با اشاره به وضعیت بازار مرغ اظهار کرد: کاهش جوجه‌ریزی در مقطع جنگ تحمیلی سوم باعث کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت مرغ در بازار شد.

وی افزود: در حال حاضر هر کیلوگرم مرغ در استان قزوین حدود ۳۲۱ هزار تومان به فروش می‌رسد.

زمانی با بیان اینکه قیمت ارشادی وزارت جهاد کشاورزی برای مرغ زنده ۲۴۷ هزار تومان و برای مصرف‌کننده ۳۶۹ هزار تومان تعیین شده است، گفت: با افزایش روند جوجه‌ریزی در واحدهای مرغداری، انتظار می‌رود در ماه‌های آینده میزان عرضه افزایش یافته و قیمت‌ها روند کاهشی پیدا کند.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین همچنین تصریح کرد: برای تکمیل ذخایر راهبردی، خرید مرغ در دستور کار قرار گرفته تا از افزایش قیمت در بازار جلوگیری شود.







