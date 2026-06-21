رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح لرستان گفت: بیش از ۸۹ درصد پرونده‌های مسن و رسوبی در محاکم قضایی استان مختومه شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان لرستان گفت: از سال ۱۴۰۴ تا کنون بیش از ۸۹ درصد پرونده‌های مسن و رسوبی در استان مختومه شده است.



امیر هوشنگ فتحی بیان کرد: بیش از ۹۹ درصد آرای صادره بدوی در مراجع عالی شامل دادگاههای تجدید نظر و دیوان عالی کشور تأیید شده است.

وی افزود: ۱۴ جلسه کارگروه رفع اطاله دادرسی با دبیرخانه مستقل و سه هزار کلاس آموزشی با هدف ارتقای دانش قضایی و حقوقی کارکنان نیروهای مسلح در استان برگزار شده است.











