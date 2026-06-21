فاطمه اسعدی، ورزشکار شایسته اسکیت سرعت خراسان رضوی، در رقابت‌ های کشوری موفق به کسب دو عنوان سوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسابقات اسکیت سرعت کشور با حضور برترین ورزشکاران این رشته برگزار شد و فاطمه اسعدی توانست در ماده‌ های ۱۰۰ متر و وان‌ لپ، با عملکردی قابل توجه، دو مقام سوم کشور را از آن خود کند.

اسعدی در این رقابت‌ ها با نمایش آمادگی فنی، سرعت بالا و تمرکز مناسب، در هر دو ماده سرعتی روی سکوی سوم ایستاد و افتخاری دیگر برای اسکیت استان رقم زد.

کسب این دو عنوان ارزشمند، نشان‌ دهنده تلاش مستمر، پشتکار و روند رو به رشد این ورزشکار در سطح ملی است.