مسابقات ورزشی دوگانه «دو و دوچرخه» به یاد شهدای دانش‌ آموز مدرسه شجره طیبه میناب با حضور جمعی از نوجوانان و خانواده‌ های آنان در بوستان چهل‌ بازه مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این مسابقات روز جمعه ۲۹ خردادماه در پارکینگ شماره ۴ بوستان چهل‌ بازه و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌ آموز مدرسه شجره طیبه میناب، ترویج فرهنگ ورزش همگانی، مقابله با پدیده کار کودکان و شناسایی استعدادهای ورزشی برگزار شد.

این رویداد به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه ۱۱ مشهد و با همکاری هیئت ترای‌ اتلون مشهد مقدس برگزار شد و شرکت‌ کنندگان در فضایی رقابتی و پرنشاط توانمندی‌ های خود را در رشته دوگانه «دو و دوچرخه» به نمایش گذاشتند.

در بخش رقابتی این مسابقات، ورزشکاران در دو رده سنی زیر ۱۲ سال و ۱۲ تا ۱۴ سال با یکدیگر به رقابت پرداختند. در پایان رقابت‌ های رده سنی زیر ۱۲ سال، ساسان خواجوی عنوان نخست را از آن خود کرد، آرش امام‌ وردی در جایگاه دوم قرار گرفت و عرشیا ربیعی موفق به کسب مقام سوم شد.

همچنین در رده سنی ۱۲ تا ۱۴ سال، میلاد صدیقی به مقام نخست دست یافت، امیرحسین شرفی دوم شد و مهیار باقری عنوان سوم این رقابت‌ ها را کسب کرد.

برگزارکنندگان این رویداد، توسعه نشاط اجتماعی، تشویق نوجوانان به فعالیت‌ های ورزشی و کشف استعدادهای آینده ورزش شهر را از مهم‌ ترین اهداف برگزاری این مسابقات عنوان کردند.

در پایان این رقابت‌ ها با حضور مسئولان برگزارکننده، از نفرات برتر دو رده سنی با اهدای احکام قهرمانی و جوایز یادبود جلیل شد.