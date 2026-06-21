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کتاب «سیری در سیره اخلاقی امام حسین (ع)» اثر آیتالله احمد بهشتی، با نگاهی فراتر از روایتهای مرسوم عاشورا، ابعاد اخلاقی، تربیتی و اجتماعی شخصیت سیدالشهدا (ع) و نقش آن حضرت در احیای ارزشهای اسلامی را بررسی میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کتاب «سیری در سیره اخلاقی امام حسین (ع)» نوشته آیتالله احمد بهشتی، نخستین بار در سال ۱۳۹۷ از سوی مؤسسه بوستان کتاب منتشر شد.
این اثر در ۲۸۸ صفحه و در هشت فصل تدوین شده و موضوعاتی همچون «اخلاق نبوی (ص) در سیره حسینی»، «پیامبر (ص) و امام حسین (ع)»، «نبوغ اخلاقی»، «جرقههای نهضت کربلا»، «پیامآور کربلا»، «وصیت تاریخی امام حسین (ع) و پیامهای آن»، «ویژگیهای پیشگامان جهاد» و «اسلام قلبی و اسلام قالبی» را مورد بررسی قرار میدهد.
نویسنده در مقدمه کتاب با اشاره به گستردگی آثار و مجالس مرتبط با واقعه عاشورا، تأکید میکند که با وجود روایتهای فراوان درباره مظلومیت و شهادت امام حسین (ع)، هنوز ابعاد تربیتی، اخلاقی و انسانساز شخصیت آن حضرت آنگونه که شایسته است تبیین نشده است.
آیتالله بهشتی هدف این اثر را بازخوانی درسهای اخلاقی و اجتماعی نهضت حسینی عنوان کرده و معتقد است عاشورا تنها یک حادثه تاریخی نیست، بلکه مکتبی برای تربیت انسان، ترویج آزادگی و مقابله با ظلم در همه دورانهاست.
در بخشی از کتاب، امام حسین (ع) شخصیتی آیندهنگر و آگاه به شرایط زمانه معرفی شده است؛ شخصیتی که با بهرهگیری از تجربه دههها حضور در متن تحولات سیاسی و اجتماعی جهان اسلام، نسبت به انحرافها و آسیبهای جامعه اسلامی شناختی عمیق داشت و قیام خود را با هدف اصلاح امت و احیای ارزشهای دینی پایهگذاری کرد.
نویسنده همچنین با مرور حوادث دوران زندگی امام حسین (ع)، از رحلت پیامبر اکرم (ص) تا شهادت امام حسن مجتبی (ع)، این رخدادها را زمینهساز شکلگیری نگاه اصلاحگرانه و مسئولانه سیدالشهدا (ع) در برابر انحرافات جامعه اسلامی میداند.
کتاب «سیری در سیره اخلاقی امام حسین (ع)» کوششی است برای معرفی چهرهای جامع از امام حسین (ع)؛ چهرهای که در کنار حماسه عاشورا، الگوی اخلاق، بصیرت، آزادگی و مسئولیتپذیری اجتماعی برای همه نسلها به شمار میآید.