تیم فوتبال پشتیبانی نزاجا در هفته پایانی رقابت‌ های لیگ دسته سوم فوتبال کشور، با پیروزی برابر تیم صالحین، فصل را با نمایشی موفق به پایان رساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این دیدار که از حساسیت بالایی برخوردار بود، با برتری ۲ بر یک پشتیبانی نزاجا به پایان رسید تا شاگردان کاتب با کسب سه امتیاز ارزشمند، کار خود در فصل جاری لیگ ۳ را به پایان برسانند.

بازیکنان پشتیبانی نزاجا از ابتدای مسابقه با اتخاذ رویکردی هجومی و اجرای برنامه‌ های تاکتیکی کادر فنی، نبض بازی را در اختیار گرفتند.

برتری این تیم در نیمه نخست با درخشش علی شریعتی همراه شد و این بازیکن موفق شد دو بار دروازه حریف را باز کند تا تیمش با برتری دو گله راهی رختکن شود.

در نیمه دوم، تیم صالحین یکی از گل‌ های خورده را جبران کرد، اما انسجام دفاعی و مدیریت مناسب جریان بازی از سوی بازیکنان پشتیبانی نزاجا، مانع از تغییر نتیجه شد و این مسابقه در نهایت با برتری ۲ بر یک نماینده خراسان رضوی خاتمه یافت.

آمارهای فصل عملکرد قابل توجه پشتیبانی نزاجا را تأیید می‌کند.

این تیم با ثبت کمترین تعداد شکست و بهترین تفاضل گل در میان تیم‌ های گروه، یکی از موفق‌ ترین تیم‌ های رقابت‌ ها محسوب می‌ شود.

همچنین پشتیبانی نزاجا در شش دیدار خود مقابل سه مدعی اصلی گروه، چهار پیروزی و دو تساوی کسب کرده و بدون شکست از این رقابت‌ ها خارج شده است.

عملکرد فنی این تیم در طول فصل موجب شده بسیاری از کارشناسان، پشتیبانی نزاجا را یکی از شایسته‌ ترین تیم‌ های حاضر در مسابقات برای صعود به لیگ بالاتر بدانند. با این حال، برخی اتفاقات و تصمیمات رخ داده در هفته‌ های پایانی رقابت‌ ها، شرایط جدول را به گونه‌ ای رقم زد که این تیم فصل را در جایگاه سوم به پایان رساند.

مسئولان باشگاه پشتیبانی نزاجا و مدیران ورزش استان خراسان رضوی اعلام کرده‌ اند پیگیری‌ های لازم را برای صیانت از حقوق فوتبال استان و بررسی روند رقابت‌ ها در دستور کار قرار داده‌ اند و امیدوارند در نهایت تصمیمات اتخاذ شده در چارچوب عدالت ورزشی باشد.

پشتیبانی نزاجا با این پیروزی، فصل جاری لیگ دسته سوم فوتبال کشور را با کارنامه‌ ای قابل توجه و نمایشی امیدوارکننده به پایان رساند.