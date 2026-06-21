به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، کشور محمدی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مهاباد گفت: برای اجرای طرح هادی در روستا‌های مهاباد نزدیک به دوازده میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته که از این مبلغ حدود یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان سهم روستای قاضی آباد برای اجرای طرح‌های دفع آب‌های سطحی و جدول گذاری است. با اجرای طرح‌های عمرانی وتوسعه‌ای، رفاه اجتماعی و امید به زندگی در روستای قاضی آباد مهاباد افزایش یافته است.

بر اساس آخرین آمار،۹۸ درصد روستا‌های شهرستان مهاباد زیرپوشش شبکه ارتباطی همراه اول قرار دارند؛ دستاوردی که نقش مهمی درتوسعه ارتباطات، دسترسی به خدمات دیجیتال و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان مناطق روستایی دارد.