پس از شناسایی مزارع کشت غیرمجاز خشخاش در صالح آباد، حدود ۱۱ هزار بوته خشخاش نابود و ۱۰ نفر از عوامل اصلی و مالکان این مزرعه دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی صالح‌آباد گفت: در پی رصدهای دقیق اطلاعاتی و دریافت گزارش‌ های مردمی مبنی بر کشت غیرمجاز گیاهان مواد مخدر در برخی نقاط و روستاهای شهرستان صالح‌ آباد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

سرهنگ رضا شامکوئیان افزود: پس از تأیید صحت گزارش‌ ها و با اخذ دستور قضایی، عوامل انتظامی به محل‌ های مورد نظر اعزام شدند و در بررسی‌ های انجام‌شده، ۱۰ مزرعه مجزا که زیر کشت گیاه ممنوعه خشخاش بودند، شناسایی شد.

وی ادامه داد: در این عملیات، حدود ۱۱ هزار بوته خشخاش در همان محل امحاء شد و در همین رابطه، چندین پرونده قضایی تشکیل و ۱۰ نفر از متهمان که از عوامل اصلی و مالکان این مزارع بودند، دستگیر شدند.

سرهنگ شامکوئیان با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با هرگونه کشت و توزیع مواد مخدر تصریح کرد: پلیس اجازه نخواهد داد عده‌ ای سودجو با سوءاستفاده از اراضی کشاورزی، سلامت جوانان و امنیت روانی خانواده‌ ها را به خطر بیندازند.

وی همچنین با اشاره به نقش مردم در تأمین امنیت اجتماعی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه کشت، نگهداری یا جابه‌جایی مواد مخدر، موضوع را از طریق سامانه‌ های ارتباطی پلیس گزارش دهند تا برخورد قانونی در سریع‌ ترین زمان ممکن انجام شود.