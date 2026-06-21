به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، از هفته سی‌ام رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال ایران جام آزادگان تیم فوتبال داماش گیلان عصر امروز در ورزشگاه شهید عضدی رشت به مصاف تیم کارا گستر رفت که در پایان این دیدار با تساوی یک یک مساوی به پایان رسید.

شبیر بهروزی با کمک‌های حمید صحرایی، حسن حدودی و غلامرضا قلیچ خانی این دیدار را قضاوت کردند.

داماشی‌ها با این تساوی با ۱۴ امتیاز در جایگاه هجدهم جدول رده بندی لیگ دسته اول قرار دارند.