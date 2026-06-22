به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان چادگان از برگزاری هفتمین مرحله قرعه‌کشی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در این شهرستان خبر داد و گفت: در این مرحله، برای ۳۰ نفر از متقاضیان واجد شرایط، پلاک زمین در شهرهای چادگان و رزوه تخصیص یافت.

شهاب ایمری، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان چادگان، با اشاره به برگزاری هفتمین مرحله قرعه‌کشی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت افزود: در این مرحله از قرعه‌کشی، ۳۰ نفر از متقاضیان واجد شرایط مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت صاحب پلاک زمین شدند که از این تعداد، ۲۱ پلاک در شهر چادگان و ۹ پلاک در شهر رزوه به متقاضیان تخصیص یافت.

وی با تأکید بر اهمیت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بیان کرد: تأمین زمین برای خانواده‌های مشمول این قانون، یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در راستای حمایت از خانواده، تشویق فرزندآوری و تسهیل شرایط تأمین مسکن خانوارهای واجد شرایط است که با همکاری دستگاه‌های اجرایی و در چارچوب ضوابط و برنامه‌های ابلاغی در حال اجراست.

ایمری ادامه داد: اداره راه و شهرسازی شهرستان چادگان با جدیت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را دنبال می‌کند و تلاش دارد با تأمین اراضی مناسب و انجام فرآیندهای قانونی، زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر خانواده‌های مشمول از مزایای این قانون را فراهم سازد.

وی تأکید کرد: اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر کمک به تأمین زمین و مسکن خانواده‌های واجد شرایط، نقش مؤثری در تحقق سیاست‌های جمعیتی کشور، تحکیم بنیان خانواده و حمایت عملی از خانواده‌های دارای فرزند ایفا می‌کند و این روند در شهرستان چادگان با برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم ادامه خواهد داشت.