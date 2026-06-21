به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حسن سلیمی فرماندار ترکمانچای در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با محوریت اوقات فراغت از دو اقدام اساسی برای بهبود وضعیت جوانان این شهرستان خبر داد.

سلیمی با اشاره به نوپا بودن شهرستان اولین اقدام را در راستای حمایت از جوانی جمعیت و فرزندآوری اعلام کرد و گفت:دو هکتار زمین با الحاق به محدوده شهر ترکمانچای، از طریق اداره راه و شهرسازی به متقاضیان واجد شرایط ارائه شود. این اقدام در حالی انجام می‌شود که تاکنون چنین امکانی برای شهرستان فراهم نبوده و ما از همه ظرفیت‌ها برای الحاق هرگونه اراضی قابل واگذاری استفاده خواهیم کرد.

فرماندار ترکمانچای به چالش‌های حوزه ورزش نیز پرداخت و با تاکید بر اینکه توسعه فقط آسفالت و جدول‌کشی نیست، بلکه ارتقای سلامت جامعه، بزرگترین توسعه است گفت: با وجود سرانه بالای ورزشی، از نظر تنوع و امکانات ورزشی ضعیف هستیم و تعداد هیئت‌های ورزشی کافی نیست.

وی خواستار توجه ویژه ادارات کل استانی به این شهرستان شد و از ادارات شهرستان خواست تا با برنامه‌ریزی دقیق برای پر کردن اوقات فراغت جوانان از افزایش آسیب‌های اجتماعی پیشگیری کنند.

گفتنی است در پایان این جلسه جمعی از جوانان دعوت‌ شده نیز به بیان دغدغه‌ها و مطالبات خود پرداختند.