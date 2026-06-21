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معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر آثار روانی افزایشهای روزانه قیمتها، بیثباتی در بازار را عامل آزار بیشتر مردم نسبت به گرانی دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ جلسه تنظیم بازار به ریاست محمدرضا عارف و با حضور وزرای اقتصاد، راه و شهرسازی، دادگستری، جهاد کشاورزی، کار، رفاه و تامین اجتماعی، دبیر هیئت دولت، سخنگوی دولت، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت و معاونان وزارتخانههای مرتبط برگزار شد.
در این جلسه علل گرانی اجناس بررسی شد و تبادل نظری میان اعضای جلسه درباره راهبردهای کنترل تورم انجام شد.
محمدرضا عارف در این جلسه با تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین، از تلاشهای سازمانهای نظارتی بازرسی برای نظارت بر بازار تشکر و تاکید کرد: راهبرد دولت مقابله با گرانفروشی و ایجاد ثبات نسبی در قیمتها است.
وی با اشاره به لزوم آمادگی دولت برای دوران پسا جنگ خاطرنشان کرد: شرایط کشور با دوران قبل از جنگ تغییر کرده است به گونهای که وزرای اروپایی به یکی از وزرای ما در اجلاس بینالمللی بابت موفقیتهایی که در جنگ به دست آوردهایم، تبریک گفته است.
معاون اول رئیسجمهور همچنین با تاکید بر عزم دولت برای رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم، گفت: برای دولت و رئیسجمهور مسجل است که قیمت کالابرگ برای حداقل چند دهک افزایش یابد و دولت در حال طراحی ساز و کاری برای دستیابی به این هدف است.
عارف در ادامه با بیان اینکه بیثباتی و افزایش روزانه قیمتها مردم را بیشتر از گرانی آزار میدهد، افزود: باید راهکاری برای تثبیت قیمتها بیابیم تا ضمن توجه به شرایط تولیدکنندگان، قدرت خرید مردم هم حفظ شود. شناور بودن قیمتها آثار روانی بیشتری نسبت به آثار واقعی آن دارد. شرایط بازار جهانی، اصلاحات ساختار اقتصادی، برخی ناکارآمدیها و ضعف در نظارت بر بازار بر قیمتها تاثیر گذاشته است.
معاون اول رئیسجمهور به دبیرخانه ستاد تنظیم بازار دستور داد تا این بررسی انجام شود که آیا ثبات نسبی قیمتها در بازههای زمانی مشخصی به نفع کشور و مردم است یا راهحل دیگری باید در نظر گرفته شود. در این زمینه لازم است مطالعه مقایسهای با سایر کشورها انجام و بررسی شود آنها در این زمینه چگونه عمل میکنند.
در این جلسه کلیات دستورالعمل تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازرسی از بازار به تصویب رسید. همچنین روند تغییرات میانگین قیمت کالاها منتخب مقایسه شد.