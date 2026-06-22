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۵۲۹ استاد دانشگاه اصفهان از ۶۳۵ فرزند یتیم و نیازمند به عنوان «فرزندان معنوی» خود در استان حمایت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۵۲۹ استاد دانشگاه در استان اصفهان، سرپرستی و حمایت از ۶۳۵ فرزند یتیم و نیازمند را به عنوان «فرزندان معنوی» خود پذیرفتهاند، این اقدام را نشاندهنده عمق باور این عزیزان به اهمیت کمک به همنوعان و سرمایهگذاری برای آینده نسلی بالنده دانست.
علی اخلاقی، حضور استادان در این عرصه حمایتی را فراتر از یک کمک مالی صرف عنوان کرد و افزود: این استادان با پذیرش مسئولیت فرزندان معنوی خود، نه تنها بارقهای از امید را در دل این کودکان روشن ساختهاند، بلکه بعنوان الگوهای اخلاقی، نقش بسزایی در رشد و تعالی فکری و شخصیتی آنان ایفا میکنند.
وی به اجرای طرح «به عشق حسین (ع)» نیز اشاره کرد و آن را حرکتی ارزشمند در راستای گسترش فرهنگ احسان و نیکوکاری، به ویژه در ایام سوگواری سالار شهیدان (ع) دانست و افزود: امیدواریم این طرح بتواند با الهام از آموزههای عاشورایی، بستری برای جلب حمایتهای بیشتر از سوی خیران و نیکوکاران، از جمله اساتید دانشگاهی، فراهم آورد تا هیچ فرزند نیازمندی از چتر حمایتی این نهاد بیبهره نماند.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان اصفهان، با ارائه آماری از تعداد فرزندان یتیم و نیازمند تحت پوشش این نهاد، گفت: رفع نیازهای اساسی بیش از ۶۲ هزار فرزند یتیم و نیازمند در استان اصفهان با حمایت بیش از ۱۶۲ هزار حامی نیکوکار، در حال پیگیری است و در تلاشیم این اقدامات، موجبات دلگرمی و امیدواری فرزندان نیازمند را فراهم آورد و خیران بیشتری را به پیوستن به این حرکت خداپسندانه ترغیب کند.