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همزمان با سالروز شهادت دکتر چمران و روز بسیج استادان، جمعی از اعضای سازمان بسیج اساتید، رؤسای دانشگاهها و مسئولان دفاتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای استان اردبیل، با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل دیدار کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ همزمان با سالروز شهادت دکتر چمران و روز بسیج استادان، جمعی از اعضای سازمان بسیج اساتید، رؤسای دانشگاهها و مسئولان دفاتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای استان، با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل دیدار کردند.
در این دیدار آیت الله عاملی، نقش کانونها و استادان بسیجی را در جهاد تبیین، بصیرت افزایی و آگاهی دهی به مردم مؤثر دانست.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل از استادان بسیجی خواست، باانجام پژوهشهای علمی و ارائه نظرات و ایدههای سازنده، برای رفع مشکلات اقتصادی و توسعه همه جانبه استان با دستگاههای دولتی همکاری کنند.