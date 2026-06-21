همزمان با سالروز شهادت دکتر چمران و روز بسیج استادان، جمعی از اعضای سازمان بسیج اساتید، رؤسای دانشگاه‌ها و مسئولان دفاتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌های استان اردبیل، با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ همزمان با سالروز شهادت دکتر چمران و روز بسیج استادان، جمعی از اعضای سازمان بسیج اساتید، رؤسای دانشگاه‌ها و مسئولان دفاتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌های استان، با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل دیدار کردند.

در این دیدار آیت الله عاملی، نقش کانون‌ها و استادان بسیجی را در جهاد تبیین، بصیرت افزایی و آگاهی دهی به مردم مؤثر دانست.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل از استادان بسیجی خواست، باانجام پژوهش‌های علمی و ارائه نظرات و ایده‌های سازنده، برای رفع مشکلات اقتصادی و توسعه همه جانبه استان با دستگاه‌های دولتی همکاری کنند.