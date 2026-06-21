دیدار صنعت نفت آبادان و شهرداری نوشهر با نتیجه یک_یک مساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در هفته سی ام لیگ آزادگان کشور صنعت نفت آبادان و شهرداری نوشهر امروز به از ساعت ۱۹ و سی دقیقه مصاف هم رفتند.

این دیدار با نتیجه یک _ یک مساوی به پایان رسید.

شاگردان پورموسوی امروز در آبادان میزبان شهرداری نوشهر بودند.

گل نخست بازی را امیرحسین موسی زاده در دقیقه ۲۸ برای شهرداری نوشهر به ثمر رساند، اما در ۲ دقیقه وقت اضافه نیمه اول (۲+۴۵) مرتضی خراسانی برای صنعت نفت نتیجه مساوی را به ارمغان آورد.