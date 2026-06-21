اجلاسیه شهدای شهرستان سقز در راستای برگزاری دومین کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان کردستان با حضور سردار رضایی فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان، ورمقانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان، نعمانی فرماندار سقز، خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و جمعی از مسئولان و اقشار مختلف مردم در سالن آموزشکده ملی مهارت سقز برگزار شد.

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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، در این مراسم، سردار رضایی فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، آنان را ضامن عزت و اقتدار کشور دانست و اظهار داشت: شهدا با ایثار و فداکاری خود عزت، استقلال و امنیت کشور را تضمین کردند. وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت در کشور افزود: وحدت، سرمایه‌ای بزرگ برای جامعه است و همه باید قدردان این سرمایه ارزشمند باشند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان همچنین با اشاره به اهمیت حضور مؤثر در عرصه‌های مختلف کشور تصریح کرد: امروز حضور در چهار میدان نبرد، خدمت، خیابان و دیپلماسی برای پیشبرد اهداف نظام ضروری است. وی اجلاسیه شهدای سقز را نخستین اجلاسیه از دومین کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان کردستان عنوان کرد و افزود: دشمنان، به‌ویژه آمریکا، همواره به دنبال جنگ‌های نیابتی، جنگ شناختی و ایجاد تفرقه در کشور بوده‌اند.

در ادامه این مراسم، ورمقانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان با اشاره به نقش وحدت در پیروزی انقلاب اسلامی گفت: به فرمایش امام راحل، وحدت کلمه رمز پیروزی انقلاب اسلامی بود و امروز نیز حرکت در مسیر جنگ، مذاکره، حضور در میدان و دیپلماسی باید در راستای حفظ همین وحدت باشد.

وی شهدای گرانقدر را چراغ راه مسئولان برای خدمت به میهن و مردم دانست و افزود: پیروی از راه شهدا موجب تقویت وحدت در کشور شده است. ورمقانی همچنین اتحاد و همدلی مردم ایران را مایه افتخار و اقتدار کشور دانست و تأکید کرد: حفظ این وحدت وظیفه‌ای همگانی است. وی برگزاری اجلاسیه شهدای سقز را یک اقدام فرهنگی ماندگار دانست و اظهار داشت: خدمت در شهرستان سقز، این شهر باستانی و دیرین، در دوران مسئولیت بنده به عنوان فرماندار، از خاطرات شیرین دوران خدمتم بوده است.

نعمانی فرماندار سقز نیز در این مراسم با بیان اینکه اجلاسیه شهدا تنها یک مراسم نیست، گفت: این اجلاسیه تجدید میثاقی با آرمان‌های والای شهدا، امام شهدا و همه کسانی است که با اخلاص و ایمان راه حق را برگزیدند. وی افزود: شهدا به ما آموختند که عزت در بندگی خدا، کرامت در ایستادگی بر حق و سعادت در خدمت بی‌منت به مردم است.

فرماندار سقز با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری این اجلاسیه گفت: در راستای برگزاری کنگره ۵۵۳۶ شهید استان کردستان و اجلاسیه شهدای شهرستان سقز، دبیرخانه این کنگره از فروردین ماه سال ۱۴۰۴ با تشکیل ۳۰ کمیته تخصصی فعالیت خود را آغاز کرده است. وی تأکید کرد: یاد و نام شهدای گرانقدر شهرستان سقز همواره چراغ راه خدمتگزاران این شهرستان خواهد بود و تلاش می‌شود روایت کنگره شهدا از یک روایت صرفاً رسمی به روایتی زنده و مردمی تبدیل شود.

در بخش دیگری از این مراسم، از سردیس سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و سردیس شهیدان محمد آبدرم، احمد اردلان، محمد ضرغامی و عمر بهرامی رونمایی شد. همچنین تابلو‌های معابر مزین به نام شهدا در سطح شهر سقز رونمایی گردید که در این راستا سه کوچه به نام شهدای جنگ رمضان ۱۴۰۴ شامل شهیدان گلاله دلیری، محمد خالخاص و هادی رسول‌پور و سه خیابان به نام شهیدان مهدی علیزاده، ارسلان ریاضی و عرفان عائلی نامگذاری شد.

در ادامه این اجلاسیه از دو کتاب با محوریت زندگی‌نامه شهدا رونمایی شد. کتاب «گل‌های سرخ هرمیدول» اثر فرزین شوکتی که به زندگی‌نامه شهید سعیدزاده از شهدای منطقه سرشیو سقز می‌پردازد و کتاب «راه رستگاری» اثر فردین سردره که به زندگی‌نامه شهیدان خاور رشیدی و ملا محمود محمدی اختصاص دارد، از جمله آثار رونمایی شده در این مراسم بودند. این دو کتاب با همکاری انتشارات ۲۲، سپاه استان، مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و به همت دبیرخانه اجلاسیه شهدای سقز منتشر شده‌اند.

در پایان این مراسم نیز از ۲۵ خانواده معظم شهدا تجلیل به عمل آمد. خانواده‌های شهیدان ساسان افخمی، سید منصور بیاتیان، جواد یگانه، محمد خامی، سید رضا حسینی، احمد اردلان، محمد ضرغامی، عمر بهرامی، منصور رحیم‌زاده، محمد نقشبندی، امید میرزاپور، علی اطلسی، گلاله دلیری، محمد خالخاص، هادی رسول‌پور، مهدی علیزاده، ارسلان ریاضی، عرفان عائلی، سلیمان مرسلی، سعید سعیدزاده و شریف صالحیان در این مراسم مورد تجلیل قرار گرفتند.

گفتنی است، اجرای سرود دانش آموزی، شعر و دکلمه، مدیحه سرایی بخش‌های مختلف این برنامه در شهرستان سقز بود.