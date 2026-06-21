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فرماندار هشترود از مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط خواست نسبت به وظایف قانونی خود در قبال پیشگیری به موقع در ساخت و ساخت سازهای غیرمجاز پای بند باشند..
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، ابراهیم حسنی در جلسه کارگروه پیشگیری و برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز شهرستان هشترود بر اهمیت نظارت دقیق دستگاههای مسئول و پیشگیری از بروز تخلفات تاکید کرد و اجرای قاطعانه قانون، همکاری همهجانبه دستگاههای متولی در راستای حفاظت از اراضی و مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز را خواستار شد.
حسنی به لزوم هوشیاری کامل دستگاههای مربوطه در نظارت بر ساخت و ساز غیر مجاز تاکید کرد و خواستار محافظت از باغات، اراضی کشاورزی و جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در خارج از محدوده قانونی توسط دستگاههای ذیربط شد.
وی افزود: ادارات موظفند با تعرض به حوزههای استحفاظی خود با تمامی امکانات برخورد قانونی نمایند.
فرماندار هشترود همچنین بر ضرورت هماهنگی بین بخشی، رصد مستمر مناطق در معرض تخلف و اقدام به موقع در برخورد با موارد غیرمجاز تاکید کرد تا از گسترش اینگونه ساختوسازها جلوگیری شود.
وی گفت:جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و برخورد با متصرفان منابع طبیعی و اراضی ملی به صورت ویژه رصد و پیگیری میشود.