آسفالت ۷۵ درصد معابر روستایی بناب
بخشدار مرکزی بناب گفت: در چهار سال اخیر روند آسفالتریزی معابر روستایی شهرستان شتاب گرفته و در حال حاضر به طور میانگین حدود ۷۵ درصد معابر روستایی آسفالت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
سید غفار شریفزاده در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: در برخی روستاهای شهرستان بناب میزان آسفالت معابر به بیش از ۹۰ درصد رسیده و اگر روند گذشته ادامه مییافت، طی سه سال آینده تمامی معابر روستایی شهرستان آسفالت میشد، اما در حال حاضر مشکلات مربوط به تخصیص اعتبارات، چالشهایی را در این حوزه ایجاد کرده است.
وی با اشاره به اجرای طرحهای عمرانی در روستاها افزود: در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰ میلیارد تومان برای جدولگذاری، ۱۲ میلیارد تومان برای اجرای کفپوش بتنی، ۳ میلیارد تومان برای سنگفرش و ۱۵ میلیارد تومان نیز برای سایر طرحهای عمرانی هزینه شده است.
بخشدار مرکزی بناب زیباسازی روستاها، توسعه فضای سبز، نصب دوربینهای مداربسته برای ارتقای امنیت و ایجاد درآمد پایدار را از مهمترین برنامههای پیشروی دهیاریها عنوان کرد.
شریفزاده همچنین از کسب رتبه نخست استان در حوزه پرداخت تسهیلات روستایی خبر داد و گفت: سال گذشته ۸ میلیارد تومان تسهیلات در راستای توسعه اشتغال و رونق اقتصادی روستاها پرداخت شده است.
وی درباره وضعیت راههای روستایی شهرستان اظهار داشت: آسفالت جاده روستاهای صور و توتاخانه با همکاری مسئولان شهرستان، یکی از شرکت ها و اداره راهداری و حملونقل جادهای در دست پیگیری است.
بخشدار مرکزی بناب با اشاره به برخی مشکلات روشنایی و خطکشی محورهای روستایی افزود: این موضوع بارها از طریق دستگاههای متولی پیگیری شده، اما هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است.
وی ادامه داد: از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ راه شش روستا با اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان آسفالت شده است. همچنین طرح هایی از جمله بهسازی جاده روستای چلقایی با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان، احداث جاده آخوندقشلاق با ۱۷ میلیارد تومان و روکش آسفالت جاده روستای چپقلو با ۱۲ میلیارد تومان اجرا شده است.
شریفزاده از اجرای طرح آسفالت مسیر روستای صور به قرهزکی خبر داد و گفت: این طرح به طول پنج کیلومتر و با اعتبار پنج میلیارد تومان، امسال با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه برقرسانی روستاها افزود: طی دو سال گذشته برای اصلاح شبکه، تعویض ترانسها و بهسازی شبکه برق ۲۲ روستا، ۷۰ میلیارد تومان هزینه شده و نزدیک به سه میلیارد تومان نیز برای روشنایی معابر روستایی اختصاص یافته است.
بخشدار مرکزی بناب از افتتاح پنج مدرسه روستایی در سال گذشته خبر داد و گفت: مدارس روستاهای آلقو، زاوشت، روشت بزرگ، چپقلو و تازهکند با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیدهاند و امسال نیز مدرسه ۶ کلاسه روستای شورگل با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان افتتاح خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت زیرساختهای ورزشی روستاها اظهار کرد: در حال حاضر ۹ مجموعه ورزشی روباز و ۶ سالن چندمنظوره سرپوشیده در روستاهای شهرستان وجود دارد، اما این امکانات همچنان پایینتر از استانداردهای مورد نیاز جمعیت روستایی است.
شریفزاده افزود: سال گذشته ۱۶ میلیارد تومان اعتبار برای احداث سالنهای ورزشی در سه روستا جذب شده که این طرح ها اکنون حدود ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
وی درباره صفهای طولانی نانواییها در برخی روستاها نیز گفت: این موضوع ناشی از سوءاستفاده برخی افراد از سهمیه آرد و نان یارانهای است که پس از اصلاح نهادهها تشدید شده و اصلاح قیمتها میتواند یکی از راهکارهای موثر در رفع این مشکل باشد.
بخشدار مرکزی بناب همچنین بر ضرورت اصلاح الگوی کشت در روستاها تاکید کرد و گفت: این موضوع به صورت تخصصی در دستور کار قرار دارد.
وی از آغاز اقدامات لازم برای احداث و بازسازی پل مناطق کشاورزی روستای چلقایی در مسیر صوفیچای خبر داد و افزود: این طرح با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی اجرا خواهد شد.
شریفزاده با اشاره به ظرفیتهای گردشگری روستاهای شهرستان گفت: اقدامات لازم برای توسعه روستاهای هدف گردشگری بهویژه صور و توتاخانه در حال پیگیری است و برای ایجاد کمپ گردشگری در سد دوش نیز برنامهریزیهایی در جذب سرمایهگذار بخش خصوصی انجام شده است