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اولین شب مراسم عزاداری ماه محرم در جوار محل عروج ملکوتی قائد شهید انقلاب اسلامی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اولین شب مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام با حضور هزاران نفر از اقشار مختلف مردم در جوار حسینیه امام خمینی رحمهالله و محل عروج ملکوتی قائد شهید انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی سیّدعلی خامنهای قدساللهنفسهالزکیه برگزار شد.
این مراسم امسال از طرف حضرت آیتالله سیّدمجتبی حسینی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار میشود.
مشروح خبر و تصاویر تکمیلی متعاقباً منتشر میشود.