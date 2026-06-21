\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u061b \u0645\u062f\u06cc\u0631 \u062c\u0647\u0627\u062f \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u06cc \u06a9\u0648\u0647\u062f\u0634\u062a \u06af\u0641\u062a: \u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a \u06af\u0646\u062f\u0645 \u0627\u0632 \u0645\u0632\u0627\u0631\u0639 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06a9\u0648\u0647\u062f\u0634\u062a \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0644\u0647\u06cc \u0628\u0627 \u0628\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646\u06a9\u0647 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u06cc \u06a9\u0648\u0647\u0646\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0627 \u06f1\u06f8 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0627\u0631\u0627\u0636\u06cc \u0632\u06cc\u0631 \u06a9\u0634\u062a \u0633\u0647\u0645 \u0645\u0647\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u06af\u0646\u062f\u0645 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06a9\u0648\u0647\u062f\u0634\u062a \u062f\u0627\u0631\u062f\u060c\u00a0 \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f:\u067e\u06cc\u0634 \u0628\u06cc\u0646\u06cc \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f \u0627\u0645\u0633\u0627\u0644 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f2\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062a\u0646 \u06af\u0646\u062f\u0645 \u0627\u0632 \u0645\u0632\u0627\u0631\u0639 \u06a9\u0648\u0647\u0646\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a \u0634\u0648\u062f.\n\n\u00a0\n\n