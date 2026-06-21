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بانووان ملیپوش فوتسال ایران پس از استراحتی کوتاه در هتل محل اقامت خود در شهر دوشنبه تاجیکستان، تمرینات ریکاوری و بدنسازی را از سر گرفتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملیپوشان فوتسال بانوان در ادامه برنامههای آمادهسازی برای حضور در رقابتهای کافا، پس از استراحتی کوتاه در هتل محل اقامت، تمرینات ریکاوری و بدنسازی خود را زیر نظر کادر فنی و بدنسازی برگزار کردند.
در این جلسه تمرینی، بازیکنان با انجام تمرینات هوازی، ریکاوری فعال و برنامههای ویژه بدنسازی، روند آمادهسازی جسمانی خود را پیگیری کردند تا با حفظ شادابی و آمادگی، برای دیدارهای پیشرو آماده شوند.
ملیپوشان ایران در نخستین دیدار خود در رقابتهای کافا، روز دوم تیرماه به مصاف قرقیزستان میروند.