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مسابقات ترایاتلون جام آسیایی جوانان با کسب نشان برنز صدرا ابراهیمی همراه شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات ترایاتلون جام آسیایی جوانان آستانه ۲۰۲۶ امروز در قزاقستان برگزار و صدرا ابراهیمی موفق به کسب نشان برنز شد.
در این رقابت که با حضور ۴۱ ورزشکار از کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی برگزار شد، ابراهیمی که با دعوت رسمی کنفدراسیون ترایاتلون آسیا و به عنوان یکی از ورزشکاران منتخب قاره در قالب پروژه توسعهای تیم آسیا (Team Asia) در این مسابقات شرکت کرده بود، مسافت اسپرینت (۷۵۰ متر شنا، ۲۰ کیلومتر دوچرخه سواری و ۵ کیلومتر دو) را در زمان ۵۹:۳۳ به پایان رساند و پس از ورزشکاران بلاروس و روسیه بر سکوی سوم ایستاد. در مسابقات کاپ آسیا، نمایندگان سایر قارهها نیز حضور دارند.
نماینده کشورمان در رقابتی نزدیک و فشرده و تنها با ۲۰ ثانیه فاصله در مقایسه با نفر اول، با ثبت زمان ۱۰:۲۴ در شنا، ۳۱:۱۱ در دوچرخه سواری و ۱۶:۵۶ در دو، عملکردی متعادل و رقابتی در هر سه بخش مسابقه ارائه کرد.