پیشبینی خرید تضمینی ۵۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان آذربایجانشرقی
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی آذربایجانشرقی گفت:پیشبینی میکنیم امسال ۵۰۰ هزار تن گندم تا پایان فصل خرید تضمینی از کشاورزان استان خریداری شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
حمید هاشمزاده در بازدید از مراکز خرید گندم شهرستان خداآفرین گفت: ۷۶ مرکز خرید در آذربایجان شرقی وجود دارد که تاکنون فقط در ۱۰ مرکز خرید فعال، حدود چهار هزار و ۶۰۰ تن گندم به قیمت کیلویی ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان از کشاورزان خریداری شده است.
وی با بیان اینکه روند خرید گندم در روزهای آینده شتاب بیشتری خواهد گرفت تاکید کرد: کارگزاران مراکز خرید در اسرع وقت خرید کشاورزان را در سامانه خرید تضمینی گندم ثبت کنند چرا که ملاک زمان پرداخت مطالبات کشاورزان از تاریخ ثبت در سامانه محاسبه میشود.