به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های ملی فوتبال ایران و بلژیک در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ و از گروه G از ساعت ۲۳:۳۰ امشب (یکشنبه) در ورزشگاه «سوفای» لس‌آنجلس به مصاف هم خواهند رفت.

بلژیک در این دیدار با ترکیب تیبو کورتوا، توماس مونیه، ناتان انگوی، براندون میشل، مکسیم دکوئیپر، یوری تیلمانس، الکسیس سالمیکرز، نیکولاس راسکینز، کوین دبروینه، لیندرو تروسارد و روملو لوکاکو به میدان می‌آید.

قضاوت این دیدار برعهده داریو هررا داور آرژانتینی خواهد بود.