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بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعرفههای جدید مراکز توانبخشی و خدمتهای مراقبت در منزل، پس از تصویب هیئت وزیران ابلاغ و اجرایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به افزایش برآوردهای کارشناسی، بهروزرسانی هزینههای ارائه خدمت ها و همچنین منابع تخصیصیافته از طرف سازمان برنامه و بودجه، پیشنهاد اصلاح تعرفههای مراکز و خدمت های مرتبط از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیئت وزیران، مطرح شد و پس از بررسی، به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه، تعرفه مراکز روزانه و شبانهروزی نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد، تعرفه خدمت های مراقبت در منزل ۹۰ درصد و تعرفه معاینه در منزل ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
این کار با هدف ارتقای کیفیت خدمت ها، حمایت از مراکز ارائهدهنده خدمت ها و آسان تر شدن دسترسی جامعه هدف به خدمت های تخصصی و مراقبتی، انجام شده است.
این مصوبه به دستگاههای مربوطه، ابلاغ شده و اجرای تعرفههای جدید پس از ابلاغ رسمی آغاز شده است.
انتظار میرود با اجرای این مصوبه، زمینه لازم برای تداوم، توسعه و بهبود خدمت های حمایتی و توانبخشی در سراسر کشور، بیش از پیش فراهم شود.