به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و عربستان در دومین دیدار گروه H جام جهانی ۲۰۲۶، از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (یکشنبه) در ورزشگاه «مرسدس بنز» آتلانتا به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۴ بر صفر اسپانیا به پایان رسید.

اسپانیا پس از توقف مقابل کیپ‌ورد در نخستین دیدار خود، تنها برای کسب پیروزی به میدان آمده بود و فقط ۱۰ دقیقه زمان نیاز داشت تا نخستین گل خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را به ثمر برساند. حرکت تیمی لاروخا از سمت راست محوطه جریمه با ارسال زمینی میکل اویارزابال به تیر دوم همراه شد تا لامین یامال، ستاره جوان اسپانیا، توپ را قطع کرده و گل نخست این دیدار را به ثمر برساند.

۱۱ دقیقه پس از گل نخست و در پی ارسال کرنر از سمت چپ، ضربه دنی اولمو پس از برخورد به مدافعان عربستان برگشت داده شد، اما در ادامه آیمریک لاپورت با ضربه سر توپ را به میکل اویارزابال رساند و این بازیکن نیز از غفلت مدافعان عربستان استفاده کرد تا گل دوم اسپانیا در دقیقه ۲۱ به ثمر برسد.

حملات اسپانیا پس از گل دوم هم ادامه داشت و در دقیقه ۲۴ سانتر پدرو پورو روی تیر دوم با ضربه مارک کوکوریا به دنی اولمو رسید. او با ضربه سر، میکل اویارزابال را مقابل دروازه خالی صاحب موقعیت کرد تا همکاری این سه بازیکن منجر به گل سوم اسپانیا و دومین گل اویارزابال در این مسابقه شود.

اسپانیا پس از گل سوم هم نبض بازی را در اختیار داشت و در چند نوبت تا آستانه به ثمر رساندن گل چهارم پیش رفت و عربستان در نیمه نخست حرفی برای گفتن نداشت. تنها حضور این تیم در زمین اسپانیا روی یک ارسال از جناح راست شکل گرفت که اونای سیمون به راحتی آن را مهار کرد تا در نهایت نیمه نخست با برتری ۳ بر صفر اسپانیا به پایان برسد.

نیمه دوم در شرایطی آغاز شد که لوئیس دلافوئنته، سرمربی اسپانیا، لامین یامال و میکل اویارزابال، دو گلزن تیمش را از زمین بیرون کشید، اما این موضوع مانع از تداوم حملات لاروخا نشد. در دقیقه ۴۹ و روی ارسال کرنر اسپانیا از سمت چپ و دفع ناقص مدافعان عربستان، توپ در تیر دوم به مارک کوکوریا رسید. شوت این بازیکن با واکنش ناقص محمد العویس، دروازه‌بان عربستان، همراه شد و توپ برگشتی پس از برخورد به حسن التمبکتی، مدافع عربستان، به دروازه رفت تا گل چهارم اسپانیا با یک گل به خودی به ثمر برسد.

پس از این گل از شدت حملات اسپانیا کاسته شد، اما عربستان همچنان توانی برای خلق موقعیت نداشت. اسپانیا در دقیقه ۲+۹۰ روی حرکت پدرو پورو و ارسال رو به جلوی این بازیکن توسط فران تورس به گل دست یافت، اما پس از بازبینی صحنه توسط VAR این گل به دلیل آفساید مردود اعلام شد. در نهایت مسابقه با نتیجه ۴ بر صفر به سود اسپانیا به پایان رسید تا لاروخا با ۴ امتیاز به صدر جدول گروه H صعود کند.

رافائل کلاوس، داور برزیلی، قضاوت این دیدار را برعهده داشت و به سالم الدوسری و محمد کانو از عربستان کارت زرد نشان داد.

در دیگر دیدار این گروه، اروگوئه و کیپ‌ورد از ساعت ۰۱:۳۰ بامداد فردا (دوشنبه) در ورزشگاه «هارد راک» میامی به مصاف هم خواهند رفت.