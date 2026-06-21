استاندار آذربایجان شرقی گفت:مقابله با آسیب‌های ناشی از مواد مخدر به ویژه مواد نوظهور نیازمند بازنگری در سیاست ها، بهره گیری از پژوهش‌های علمی و اتخاذ رویکرد‌های خلاقانه و به روز است.

مقابله با مواد مخدر نوظهور نیازمند بازنگری سیاست‌ها و رویکردهای خلاقانه است

مقابله با مواد مخدر نوظهور نیازمند بازنگری سیاست‌ها و رویکردهای خلاقانه است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی، با اشاره به ضرورت همکاری همه دستگاه‌های عضو این شورا گفت: تمامی دستگاه‌های مسئول باید با نهایت همدلی، هماهنگی و همکاری در کنار یکدیگر قرار گیرند تا شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر بتواند نقش سیاست گذاری و راهبری خود را به صورت مؤثر ایفا کند.

وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی در حوزه مبارزه با مواد مخدر دارای کارنامه‌ای موفق است افزود: اقدامات انجام‌شده در زمینه جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر در استان به الگویی موفق تبدیل شده و این ظرفیت باید بیش از پیش تقویت شود.

سرمست با تأکید بر اینکه عرضه و تقاضا دو بال اصلی سیاست گذاری در حوزه مبارزه با مواد مخدر هستند، گفت: هرگونه برنامه ریزی مؤثر باید همزمان به کنترل عرضه مواد مخدر و کاهش تقاضا از طریق اقدامات فرهنگی، آموزشی و پیشگیرانه توجه داشته باشد.

وی با اشاره به گسترش مواد مخدر صنعتی و نوظهور افزود: شدت آسیب زایی و اعتیادآوری مواد مخدر جدید ده‌ها برابر بیشتر از مواد سنتی است و هر روز ترکیبات جدید و ناشناخته‌ای وارد چرخه مصرف می‌شود که ضرورت آمادگی بیشتر دستگاه‌های مسئول را دوچندان می‌کند.

سرمست ادامه داد: باید تمرکز ویژه‌ای بر شناسایی و حمایت از افرادی داشت که در معرض آسیب قرار دارند؛ چرا که پیشگیری موثر، کم هزینه‌تر و اثربخش‌تر از مقابله با پیامد‌های اعتیاد است.

وی تاکید کرد: در کنار اقدامات سلبی و برخورد‌های قانونی، اجرای برنامه‌های ایجابی، فرهنگی و اجتماعی نیز اهمیت دارد و لازم است اقدامات پژوهشی، خلاقانه و مبتنی بر نگاه‌های نو در دستور کار قرار گیرد.

سرمست با اشاره به حمله دشمن به مرکز ماده ۱۶، این اقدام را جنایتی علیه بشریت توصیف کرد و گفت: هدف قرار دادن مراکزی که ماموریت آن‌ها کمک به درمان و بازتوانی آسیب دیدگان اجتماعی است، نشان دهنده ماهیت ضدانسانی عاملان این اقدامات است.