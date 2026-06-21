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پرچم پرطرفدار ایران

پرچمی که این روز‌ها از ایران تا دوردست‌ها پرطرفدارترین شده. از خیابان‌ها تا ورزشگاه‌ها، از کشورمان تا قلب سرزمین دشمن
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۳۱- ۲۲:۲۷
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برچسب ها: پرچم ، پرچم مقدس ایران ، جام جهانی
 