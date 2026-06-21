تاکید استاندار آذربایجان شرقی بر نقش موثر دانشگاهها در حل مسائل استان
استاندار آذربایجان شرقی گفت:دانشگاهها باید با رویکردی ماموریت گرا و تخصصی نقش موثرتری در حل مسائل استان ایفا کنند و با تقویت ارتباط با صنعت و مدیریت اجرایی به بازوی فکری و تصمیمسازی کشور تبدیل شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
بهرام سرمست در جلسه شورای هماهنگی دانشگاههای آذربایجان شرقی با اشاره به ضرورت بازتعریف نقش دانشگاهها در توسعه استان گفت: متاسفانه میان صنعت و دانشگاه شکاف قابل توجهی وجود دارد و بسیاری از پایان نامهها و یافتههای علمی دانشگاهی به شکل کاربردی در بخش صنعت مورد استفاده قرار نمیگیرند.
وی افزود: علاوه بر این، میان دانشگاه و جامعه نیز فاصلهای محسوس وجود دارد و یکی از مهمترین چالش ها، شکاف میان مراکز تصمیم گیری و مراکز علمی و آکادمیک است که باید برای رفع آن برنامه ریزی شود.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه مدیران اجرایی برای اتخاذ تصمیمهای دقیق و اثربخش نیازمند پشتوانههای علمی و پژوهشی هستند گفت:مسئولان ارشد اجرایی باید از بازوان فکری و پژوهشی قوی برخوردار باشند و ریشه این ظرفیتهای فکری نیز باید در دانشگاهها شکل بگیرد تا فرآیند تصمیم سازی بر پایه دانش و پژوهش استوار شود.
وی با تاکید بر ضرورت ماموریت گرایی دانشگاهها خاطرنشان کرد: در حوزه آمایش علمی، نقشه جامع و مشخصی که بتواند ماموریت هر دانشگاه را به طور دقیق تعیین کند، وجود ندارد و لازم است تخصصی شدن ماموریتهای دانشگاهها در کنار همگرایی و تعامل میان مراکز آموزش عالی مورد توجه جدی قرار گیرد.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ اخیر گفت: باید برای دوران پساجنگ آمادگی لازم را داشته باشیم، از دانشگاهها بازخورد بگیریم و به سمت حضوری شدن فعالیتهای آموزشی حرکت کنیم تا زمینه ارتقای کیفیت آموزش و تعاملات علمی بیش از پیش فراهم شود.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای قانون جهش تولید دانش بنیان گفت: تلاش مدیریت استان بر این بوده است که از ظرفیتهای این قانون بیشترین استفاده را داشته باشد و ارتباط میان دانشگاه، صنعت و مدیریت اجرایی استان را تقویت کند.
سرمست با قدردانی از نقش دانشگاهها در شرایط جنگی افزود: دانشگاهها در دوران جنگ عملکرد قابل قبولی داشتند و خوش درخشیدند و انتظار میرود در شرایط کنونی نیز نقش خود را در آگاهی بخشی و تبیین مسائل کشور ایفا کنند.
وی تصریح کرد: دانشجویان قشری مطالبه گر، پرسشگر و اثرگذار هستند و انتظار میرود دستاوردهای دولت و واقعیتهای موجود کشور به درستی برای این قشر تبیین شود.
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به مسئولیت مدیران دانشگاهی گفت: هنر روسای دانشگاهها این است که با وجود همه چالشها ، رسالت مدیریتی و علمی خود را با جدیت دنبال کنند و زمینه نقش آفرینی موثر دانشگاهها را فراهم آورند.
در این جلسه روسای دانشگاههای آذربایجان شرقی نیز دیدگاه ها، مسائل و مطالبات خود را در حوزه آموزش عالی، پژوهش و ارتباط دانشگاه با بخشهای مختلف اجرایی و اقتصادی استان مطرح کردند.