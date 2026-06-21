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کتاب «اخوان و ایران، خیزشهای عربی» که به تازگی در انتشارات امیرکبیر منتشر شده، نتیجه زیست مولف آن، عباس خامه یار و تجربههای محققانه است.
عباس خامه یار (نویسنده) در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت:این کتاب شامل پیشینه اخوان المسلمین و خیزشهای بیداری اسلامی است که در جهان عرب اتفاق افتاد.
وی گفت: این خیزشها غافلگیرانه بود و کسی انتظارش را نداشت ولی بعد آمریکاییها موج سواری کردند و نهضت بزرگ جهان عرب را منحرف کردند.
نویسنده کتاب ایران و اخوان گفت: من در این کتاب، علل و عوامل و نقاط قوت و ضعف این خیزشها را مورد بررسی قرار دادم.
وی افزود: نکته حائز اهمیت این است که جریان اسلام سیاسی در جنبش اخوان المسلمین ا زدیرباز جلودار است و ستون فقرات اسلام سیاسی را تشکیل میدهد.
خامه یار گفت: اخوان المسلمین در این تحولات نقش بزرگی را ایفا کرده است و به دلایلی پشت پا خورد و یا شکست داده شد.
وی افزود: من در این کتاب این جنبش را عمیق و با عمق مورد بررسی قرار دادهام و نقاط قوت و ضعف، علل شکست این قیامها و نهضتهای عربی و اسلامی را بررسی کردهام.
نویسنده کتاب اخوان و ایران گفت: من هم در میدان بودم و هم روابط فرهنگی با این اعضا داشتهام براین اساس این کتاب یک روایت ایرانی ا زخیزشهای عربی است.
وی افزود: این کتاب فصلی تحت عنوان شکستهای ژئوپلتیک غرب آسیا دارد که طراحی سیاستمداران آمریکایی است. من در این کتاب که قبل از جنگ نوشته شده است تمام اقدامات فعلی آمریکاییها را پیش بینی کرده بودم.
کتاب اخوان و ایران از جمله آثار نویسندهای است که پیش از این رایزن فرهنگی بوده است و تجربههای میدان عمل را به صورت کتاب منتشر کرده است.
آقای خامه یار کتابی به اسم هم باوران دارد که اخیرا به چاپ رسیده است.