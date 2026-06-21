پیشبینی برداشت ۱۹۰ هزار تن جو از اراضی آذربایجانشرقی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی از آغاز عملیات برداشت جو از سطح ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی زیرکشت این محصول در استان خبر داد و گفت: پیشبینی میشود امسال بیش از ۱۹۰ هزار تن جو برداشت شود.
وی با اشاره به شرایط مناسب اقلیمی در سال زراعی امسال اظهار کرد: بارش حدود ۳۰۰ میلیمتری، افزایش میزان نزولات جوی نسبت به سال گذشته، توزیع مناسب بارندگی در فصل رشد، مدیریت بهینه منابع آبی و رعایت توصیههای فنی و ترویجی از سوی بهرهبرداران موجب شده مزارع جو استان نسبت به سال گذشته از وضعیت مطلوبتری برخوردار باشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی ادامه داد: بررسیهای میدانی کارشناسان نشان میدهد عملکرد مزارع در بسیاری از مناطق رضایتبخش است و در صورت تداوم شرایط مساعد تا پایان فصل برداشت، میزان تولید این محصول نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت.
شفیعی با تاکید بر ضرورت کاهش ضایعات هنگام برداشت گفت: هر سال بخشی از محصول به دلیل تنظیم نبودن کمباینها یا برداشت غیراصولی دچار ریزش و هدررفت میشود؛ از این رو گروههای نظارتی و کارشناسی سازمان در سراسر استان بر عملکرد کمباینها و نحوه برداشت نظارت مستمر دارند تا عملیات برداشت مطابق با استانداردهای فنی و با کمترین میزان ضایعات انجام شود.
وی با اشاره به نقش راهبردی جو در تامین خوراک دام و پشتیبانی از زنجیره تولیدات دامی افزود: برنامهریزیهای لازم برای تسهیل فرآیند برداشت، حملونقل، ذخیرهسازی و انتقال محصول به مراکز خرید و انبارهای نگهداری انجام شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی گفت: با تحقق پیشبینیهای انجامشده، بخش قابل توجهی از نیاز واحدهای دامداری و تولیدکنندگان خوراک دام استان از محل تولید داخلی تامین خواهد شد.
شفیعی افزایش بهرهوری در واحد سطح، توسعه روشهای نوین کشاورزی، ارتقای دانش فنی کشاورزان و کاهش هزینههای تولید را از اولویتهای اصلی این سازمان برشمرد و افزود: کارشناسان پهنههای تولیدی در تمامی مراحل برداشت آماده ارائه خدمات مشاورهای و فنی به کشاورزان هستند.