به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی گفت: در سال زراعی امسال ۲۰ هزار هکتار از اراضی آذربایجان شرقی به کشت آبی و ۱۰۰ هزار هکتار به کشت دیم جو اختصاص یافته است.

وی با اشاره به شرایط مناسب اقلیمی در سال زراعی امسال اظهار کرد: بارش حدود ۳۰۰ میلی‌متری، افزایش میزان نزولات جوی نسبت به سال گذشته، توزیع مناسب بارندگی در فصل رشد، مدیریت بهینه منابع آبی و رعایت توصیه‌های فنی و ترویجی از سوی بهره‌برداران موجب شده مزارع جو استان نسبت به سال گذشته از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: بررسی‌های میدانی کارشناسان نشان می‌دهد عملکرد مزارع در بسیاری از مناطق رضایت‌بخش است و در صورت تداوم شرایط مساعد تا پایان فصل برداشت، میزان تولید این محصول نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت.

شفیعی با تاکید بر ضرورت کاهش ضایعات هنگام برداشت گفت: هر سال بخشی از محصول به دلیل تنظیم نبودن کمباین‌ها یا برداشت غیراصولی دچار ریزش و هدررفت می‌شود؛ از این رو گروه‌های نظارتی و کارشناسی سازمان در سراسر استان بر عملکرد کمباین‌ها و نحوه برداشت نظارت مستمر دارند تا عملیات برداشت مطابق با استاندارد‌های فنی و با کمترین میزان ضایعات انجام شود.

وی با اشاره به نقش راهبردی جو در تامین خوراک دام و پشتیبانی از زنجیره تولیدات دامی افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم برای تسهیل فرآیند برداشت، حمل‌ونقل، ذخیره‌سازی و انتقال محصول به مراکز خرید و انبار‌های نگهداری انجام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی گفت: با تحقق پیش‌بینی‌های انجام‌شده، بخش قابل توجهی از نیاز واحد‌های دامداری و تولیدکنندگان خوراک دام استان از محل تولید داخلی تامین خواهد شد.

شفیعی افزایش بهره‌وری در واحد سطح، توسعه روش‌های نوین کشاورزی، ارتقای دانش فنی کشاورزان و کاهش هزینه‌های تولید را از اولویت‌های اصلی این سازمان برشمرد و افزود: کارشناسان پهنه‌های تولیدی در تمامی مراحل برداشت آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای و فنی به کشاورزان هستند.