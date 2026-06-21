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راضیه تجار که امروز به عنوان مدیرعامل انجمن قلم انتخاب شد، دارای سابقه روزنامه نگاری و آثار قلمی فاخری است که نگاهی به کارنامه او در این روزها میتواند برای اهل کتاب و مطالعه خواندنی باشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، این نویسنده متولد ۱۳۲۶ در تهران و دارای مدرک کارشناسی روانشناسی است. از جمله سوابق کاری راضیه تجار به موارد زیر میتوان اشاره داشت: از موسسان انجمن قلم و دبیرانجمن آن، عضو شورای کارگاه رمان، مسئول صفحه ادب و هنر روزنامه جام جم و همکاری ۱۷ ساله با این روزنامه، عضو شورای کارگاه رمان، همکاری با پیک قصه نویسی، مدرس و داور داستان نویسی در آموزش و پرورش، عضو هیات علمی بنیاد پروین اعتصامی، عضو شورای فیلم نامه نویسی و ادبیات در بنیاد فارابی، دبیر تحریریه فصلنامه قصه، عضو شورای داستان نویسی بنیاد دفاع مقدس، عضو شورای داستان نویسی بنیاد شهید، عضو شورای داستان نویسی بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی، داستان نویس داستانهای رئالیستی برای مجله زن روز به مدت نه سال، داستان نویس روزنامه حوادث با نام مریم مهاجر.
تجار در داستان هایش با نثری شاعرانه و احساسی به نقش زنان در مسائل مربوط به جبهه و جنگ میپردازد.
از نظر عبدالعلی دستغیب، یکی از منتقدان ادبی، داستان کوتاه "گلریزان" بهترین داستان راضیه تجار و یکی از بهترین داستانهای اخیرایران میباشد که مقام تجار را در هنر داستان کوتاه تثبیت میکند.
از جمله آثار تجار عبارتند از: "نرگسها"، "زن شیشهای"، "هفت بند بندهای روشنایی"، "سفر به ریشه ها"، "شعله و شب"، "سنگ صبور"، "از خاک تا افلاک"، "ستاره من"، "برگزیده ادبیات معاصر"، "جایی که آسمانش آینه کاریست"، "گمان مبر که شعله بمیرد"، "کوچه اقاقیا"، "فانوسی بیفروز"، "زندگینامه داستانی شهید شیرودی"، "زندگینامه داستانی شهید بابایی"، "مجموعه داستان آرام شب بخیر" و "جای خالی آفتابگردان".