تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود از جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل بلژیک به نتیجه مساوی دست پیدا کرد.

تساوی ایران مقابل بلژیک؛ صعود یوزها به صدر جدول

تساوی ایران مقابل بلژیک؛ صعود یوزها به صدر جدول

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال ایران از دقایقی پیش در دومین دیدار مرحله گروهی خود در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه سوفای لس آنجلس برابر بلژیک به میدان رفت که این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

تیم ایران با این نتیجه ۲ امتیازی شد و در صدر جدول گروه G جای گرفت؛ بلژیک هم با ۲ امتیاز و گل زده کمتر در جایگاه دوم ایستاد و نیوزیلند و مصر هم با یک امتیاز به ترتیب دوم و سومند.

ورزشگاه: سوفای لس‌آنجلس

داور: داریو اومبرتو هررا (آرژانتین) / کمک‌ها: کریستین ناوارو و گابریل چاده؛ داور چهارم: یوسوکه آراکی (ژاپن) - داور ذخیره: جون میهارا.

کارت زرد:

ایران: سعید عزت اللهی (۳۳)

بلژیک: روملو لوکاکو (۳)

کارت قرمز:

بلژیک: ناتان انگوی (۶۶)

ترکیب تیم ملی ایران:

علیرضا بیرانوند، محمدحسین کنعانی‌زادگان، شجاع خلیل‌زاده، صالح حردانی(۴۶- علیرضا جهانبخش)، علی نعمتی، سعید عزت‌اللهی(۸۵- امیرحسین حسین زاده)، احسان حاج‌صفی(۶۶-میلاد محمدی)، رامین رضائیان، محمد محبی(۶۶- مهدی ترابی)، سامان قدوس(۷۸- شهریار مغانلو) و مهدی طارمی.

سرمربی: امیر قلعه‌نویی

ترکیب تیم ملی بلژیک:

تیبو کورتوآ، توماس مونیه(۵۸- کاستانیه)، ناتان انگوی، برندون مِچِل، ماکسیم دی‌کویپر، نیکلاس راسکین (۵۸- هانس واناکن)، کوین دی‌بروینه(۸۸- ماتیاس فرناندز)، یوری تیلمانس، الکسیس سالماکرز(دقیقه ۵۸- لوکباکیو)، لئاندرو تروسار و روملو لوکاکو(۷۳- تئاته)

سرمربی: رودی گارسیا

دقایق حساس:

دقیقه ۲؛ دی بروینه از سمت راست سانتر خطرناکی را به محوطه جریمه انجام داد که با واکنش بیراوند خطر دفع شد. اما در این بین خطای لوکاکو نیز روی دروازه‌بان ایران گرفته شد.

دقیقه ۷؛ دی بروینه با نفوذ به محوطه جریمه در موقعیت شوتزنی قرار گرفت که شوت او از بالای دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۹؛ تروسار از سمت راست با نفوذ به محوطه جریمه، با ارسال پاس کات بک، دی بروینه را در موقعیت گلزنی قرار دادند که شوت او را کنعانی دفع کرد، اما در ادامه ضربه دی کویپر در اختیار بیرانوند قرار گرفت.

دقیقه ۱۳؛ اولین موقعیت ایران خطرناک بود، جایی که حاج‌صفی از سمت راست توپ را به محوطه جریمه ارسال کرد و پس از دفع توپ، کنعانی‌زادگان در موقعیت شوتزنی قرار گرفت و ضربه خطرناک او را کورتوا به کرنر فرستاد.

دقیقه ۲۲؛ بلژیک پس از پاسکاری‌های فراوان در محوطه جریمه صاحب موقعیت شد که شوت محکم و خطرناک تیلمانس را بیرانوند با واکنشی زیبا به کرنر فرستاد.

دقیقه ۲۵؛ پشت محوطه جریمه برای ایران ضربه ایستگاهی به دست آمد. احسان حاج صفی طی یک حرکت زیبا تمرین شده، پاس زمینی برای مهدی طارمی ارسال کرد و او با ضربه‌ای دقیق توانست دروازه بلژیک را باز کند، اما متاسفانه این گل به علت آفساید توسط داور مسابقه رد شد.

دقیقه ۳۷؛ تیلمانس از سمت چپ سانتری را به محوطه جریمه انجام داد که ضربه سر لوکاکو از بالای دروازه ایران به بیرون رفت.

دقیقه ۴۴؛ بلژیک با ارسال پاس به پشت دفاع ایران، دی کویپر را صاحب موقعیت کرد که ضربه خطرناک او توسط بیرانوند برگشت داده شد.

پایان نیمه نخست با تساوی بدون گل دو تیم

همزمان با آغاز نیمه دوم، علیرضا جهانبخش به جای صالح حردانی به میدان آمد و رامین رضاییان یک خط عقب رفت تا جهانبخش به عنوان وینگر راست بازی کند.

دقیقه ۵۰؛ سالماکرز توپ ارسالی از نقطه کرنر را به تور پشت دروازه بیرانوند زد تا این موقعیت هم برای بلژیک از دست برود.

دقیقه ۵۱؛ دی کویپر پس از همکاری، پشت محوطه جریمه صاحب موقعیت شوتزنی شد که ضربه او را کنعانی با تکل خوب دفع کرد.

دقیقه ۵۲؛ علیرضا جهانبخش، اوت را بلند ارسال کرد که در محوطه جریمه توپ به طارمی رسید و شوت محکم او را کورتوا با واکنشی دیدنی برگشت داد.

دقیقه ۵۹؛ تروسار با ارسال زیبای پشت دفاع، دی بروینه را صاحب موقعیت کرد و او در ابتدا با کنترلی زیبا و در ادامه با پاس کات بک هم تیمی‌های خود را در موقعیت گلزنی قرار داد، اما ضربه دی کویپر با واکنش استثنایی بیرانوند از خط دروازه برگشت داده شد.

دقیقه ۶۵، مهدی ترابی و میلاد محمدی جانشین محمد محبی و احسان حاج‌صفی شدند.

دقیقه ۶۶، ناتان انگوی پس از خطای واضح روی طارمی با کارت قرمز داور مواجه شد تا شرایط به سود ایران شود.

دقیقه ۷۸، شهریار مغانلو به جای قدوس وارد زمین شد تا تیم ایران تهاجمی‌تر به کار ادامه دهد.

دقیقه ۸۱، سعید عزت اللهی یا توپ ربایی استثنایی از دی بروینه، از پشت محوطه جریمه اقدام به شوتزنی کرد که کورتوا در دو ضرب، توپ را در اختیار گرفت.

دقیقه ۸۶، باز هم دی کویپر و باز هم علیرضا بیرانوند، شوت روی پای این بازیکن با واکنشی عالی در اختیار بیرانوند قرار گرفت.

دقیقه ۹۰+۵- ضربه خطرناک و کات دار لوکباکیو به شکل خطرناکی از کنار دروازه بیرون رفت.