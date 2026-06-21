به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد عطاپور گفت: عملیات احداث زمین‌های چمن مصنوعی از سال گذشته در روستا‌های آذربایجان شرقی آغاز شده است که بخش قابل توجهی از آنها به بهره‌برداری رسیده و تعدادی دیگر نیز آماده افتتاح است.

وی اظهار کرد: این زمین‌های فوتبال که دارای فضا‌های رختکن و اداری هستند، در مجموع بیش از ۳۰ هزار متر مربع به فضای ورزشی استان افزوده و نقش مهمی در افزایش سرانه ورزشی در مناطق روستایی دارد.

رئیس دفتر فنی و نظارت بر اماکن ورزشی آذربایجان‌شرقی همچنین از تجهیز و راه‌اندازی ۱۰ خانه ورزش روستایی در روستا‌های قلندر، کر، سعیدآباد، قرل قلعه، آبگرم، اوشندل، اسداغی، خالان، قره‌وانلو و جوشین خبر داد و گفت:با بهره‌برداری از این مراکز تعداد خانه‌های ورزش روستایی در استان به ۳۰۰ مورد رسیده است و تفاهم‌نامه احداث ۶۰ خانه ورزش دیگر نیز منعقد شده است.

وی با اشاره به سرانه فضا‌های ورزشی در استان افزود:در حال حاضر سرانه کل اماکن ورزشی آذربایجان‌شرقی ۶۷ سانتی‌متر مربع است و افزایش فضا‌های ورزشی با هدف ارتقای نشاط اجتماعی، سلامت خانواده‌ها و توسعه ورزش همگانی و قهرمانی در دستور کار قرار دارد.

عطاپور ادامه داد: در سال گذشته و سه ماهه نخست امسال ۱۰ طرح عمرانی ورزشی در استان افتتاح شده و ۳۴ طرح دیگر نیز آماده بهره‌برداری است که نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان خواهد داشت.

وی یادآور شد: در سال گذشته بیش از پنج هزار و ۱۷۷ میلیارد ریال اعتبار استانی و ملی برای تکمیل و بهره‌برداری از ۴۴ طرح ورزشی شهری و روستایی در آذربایجان‌شرقی هزینه شده که به گفته وی، این میزان جذب و هزینه‌کرد اعتبار در تاریخ ورزش استان کم‌سابقه بوده است.