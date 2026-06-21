امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

استمرار ایستادگی و میدان داری مردم در شب‌های محرم

حدود سه ماه و بیست و دو شب از اجتماعات شبانه مردمی میگذرد، اجتماعاتی که پرشکوه و استوار است و در این شب‌های محرم پرشور.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۳۱- ۲۲:۵۸
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
واکنش کاربران فضای مجازی به پیام رهبر معظم انقلاب
واکنش کاربران فضای مجازی به پیام رهبر معظم انقلاب
۱۴۰۵-۰۳-۲۹
تنگه هرمز، تنگه اراده ایرانی‌ها
تنگه هرمز، تنگه اراده ایرانی‌ها
۱۴۰۵-۰۳-۲۹
موتورسیکلت‌های مونتاژی با قیمت میلیاردی
موتورسیکلت‌های مونتاژی با قیمت میلیاردی
۱۴۰۵-۰۳-۳۰
واکنش مردم به پیام تاریخی رهبر معظم انقلاب
واکنش مردم به پیام تاریخی رهبر معظم انقلاب
۱۴۰۵-۰۳-۳۰
خبرهای مرتبط

از احلی من العسل تا اجتماعات شبانه، قاسم‌ها دوباره به خیمه رسیده‌اند

برگزاری سوگواره سراسری احلی من العسل در آذربایجان غربی

مردم همدان همچنان حماسه سازان میدان

پرچم عزای محرم در دستان مردم فارس

برچسب ها: میدان داری ، اتحاد و انسجام ، وحدت ، اقتدار ملت ایران ، عزاداری حسینی
 