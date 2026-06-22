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مردم جان فدای لرستان با حضور در یکصد و دوازدهمین سنگر دفاع از ولایت و مقاومت، نقض آتشبس در لبنان را محکوم و بر پاسخ قاطع به هرگونه عهدشکنی دشمن تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ مردم جان فدای لرستان با حضور در یکصد و دوازدهمین سنگر دفاع از ولایت و مقاومت، عهدشکنیهای پیدرپی دشمن را نشانه درماندگی آن دانستند و ضمن حمایت از مردم مظلوم لبنان و محکومیت نقض آتشبس، خواستار پاسخ قاطع و بازدارنده به عهدشکنی دشمن شدند.
مردم ولایتمدار انقلابی غیور لرستان در شب های ایستادگی و عزای حسینی (ع) همچنین وحدت ملی و تبعیت از ولایت را محور اصلی دستیابی به پیروزی نهایی عنوان کردند.
نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری در اجتماع شب های ایستادگی مردم خرمآباد گفت: تنگه ی هرمز اهرم تاریخی و قدرت ایران است و در صورت هر گونه تجاور و بدعهدی دشمنان، از این اهرم قدرتمند استفاده خواهیم کرد.
آیتالله مبلغی بیان کرد: حمله به لبنان، حمله به امت اسلامی و حمله به ایران است.