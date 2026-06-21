اوقات شرعی یکم تیرماه ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز دوشنبه یکم تیرماه ۱۴۰۵، هفتم محرم الحرام ۱۴۴۸ هجری قمری و ۲۲ ژوئن ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۳ و ۳۴ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و ۱۲ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۱۷ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۹ و ۲۳ دقیقه

اذان مغرب: ۱۹ و ۴۳ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۹ دقیقه

ذکر روز دوشنبه:

۱۰۰ مرتبه یا قاضی الحاجات

حدیث روز:

امام حسین (ع) فرمود: إِنَّ حُبَّنَا لَتُسَاقِطُ الذُّنُوبَ کَمَا تُسَاقِطُ الرِّیحُ الْوَرَقَ.

محبت ما اهل‌بیت سبب ریزش گناهان است، چنان‌که باد برگ‌های درختان را فرو می‌ریزد. (حیاة الإمام الحسین، ج۱، ص۱۵۶)

احکام شرعی:

خرید و فروش چک مدّت‌دار

سوال: آیا فروش چک به مبلغ کمتر به شخص ثالث مطلقاً صحیح نیست و یا اینکه اگر مقصود از فروش چک خرید و فروش دین باشد آنگونه که امروزه در بانک‌ها رایج است اشکال ندارد؟

جواب: فروش چک مدت دار به دیگرى به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در چک، جایز است و اشکال ندارد آنچه اشکال دارد و جایز نیست این است که مبلغى از کسى قرض بگیرد و در برابر آن چک مدت دار به مبلغ بیشتر از مبلغ قرض به او بدهد. این عمل، قرض ربوى است و حرام است، اگرچه بعید نیست اصل قرض صحیح باشد. (استفتائات مقام معظم رهبری)