پخش زنده
امروز: -
اوقات شرعی یکم تیرماه ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز دوشنبه یکم تیرماه ۱۴۰۵، هفتم محرم الحرام ۱۴۴۸ هجری قمری و ۲۲ ژوئن ۲۰۲۶ میلادی است.
اذان صبح: ۳ و ۳۴ دقیقه
طلوع آفتاب: ۵ و ۱۲ دقیقه
اذان ظهر: ۱۲ و ۱۷ دقیقه
غروب آفتاب: ۱۹ و ۲۳ دقیقه
اذان مغرب: ۱۹ و ۴۳ دقیقه
نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۹ دقیقه
ذکر روز دوشنبه:
۱۰۰ مرتبه یا قاضی الحاجات
حدیث روز:
امام حسین (ع) فرمود: إِنَّ حُبَّنَا لَتُسَاقِطُ الذُّنُوبَ کَمَا تُسَاقِطُ الرِّیحُ الْوَرَقَ.
محبت ما اهلبیت سبب ریزش گناهان است، چنانکه باد برگهای درختان را فرو میریزد. (حیاة الإمام الحسین، ج۱، ص۱۵۶)
احکام شرعی:
خرید و فروش چک مدّتدار
سوال: آیا فروش چک به مبلغ کمتر به شخص ثالث مطلقاً صحیح نیست و یا اینکه اگر مقصود از فروش چک خرید و فروش دین باشد آنگونه که امروزه در بانکها رایج است اشکال ندارد؟
جواب: فروش چک مدت دار به دیگرى به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در چک، جایز است و اشکال ندارد آنچه اشکال دارد و جایز نیست این است که مبلغى از کسى قرض بگیرد و در برابر آن چک مدت دار به مبلغ بیشتر از مبلغ قرض به او بدهد. این عمل، قرض ربوى است و حرام است، اگرچه بعید نیست اصل قرض صحیح باشد. (استفتائات مقام معظم رهبری)