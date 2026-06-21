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محرم و عاشورا همواره محل بروز و ظهور دلنوشتهها و شعرها و آثار هنری بوده است به قلم هنرمندانی که هر کدام به زبانی از عشق خود به سید و سالار شهیدان گفته و نوشتهاند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، در روزهایی که گذشته است خبرهایی با تیتر و عنوان محرم در صفحه فرهنگی خبرگزاریها نشسته است.
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یکی از این خبرها، برگزاری مراسم سوگواری امام حسین علیه السلام در موزه ملک و براساس یک وقفنامه است.
به این ترتیب، موزه ملک آیین سوگواری سید و سالار شهیدان امام حسین (ع)، را به مدت پنج روز، از یکم تا پنجم تیرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۹ صبح، در محل خانه تاریخی ملک واقع در «بازار بزرگ تهران، پله نوروزخان، بازار بینالحرمین، پلاک ۲۷»، برگزار میکند. این مراسم عزاداری با قرائت زیارت عاشورا توسط سیدمرتضی حسینی، سخنرانی شیخ علی اوسطی و مداحی محمد محسنی، اجرا خواهد شد.
این آیین، یکی از هشت آیین وقفنامهای کتابخانه و موزه ملی ملک به شمار میآید که به رسم هر ساله و بر پایه وقفنامه زندهیاد حاج حسین ملک، بنیانگذار و واقف این مجموعه، از هفتم تا یازدهم محرمالحرام، با حضور عزاداران حسینی در تهران، برگزار میشود.
گفتنی است، حاج حسین ملک، این گنجینه را در سال ۱۳۱۶ شمسی، وقف آستان قدس رضوی کرد. این مجموعه فرهنگی تا سال ۱۳۷۵ هجری شمسی در خانه تاریخی ملک در تهران برپا بود. ساختمان تازه نیز در محوطه تاریخی باغ ملی (میدان مشق) پایتخت، به کوشش آستان قدس رضوی در زمینی بنا شد که حاج حسین آقا، در سال ۱۳۲۳ هجری شمسی برای ساختمان جدید کتابخانه و موزه، وقف کرده بود.
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نمایشگاه «محرم به روایت تصاویر و اسناد آرشیو ملی ایران» با نمایش ۱۱ قطعه عکس و ۲۸ عنوان سند، شامل اعلامیهها، وقفنامهها و مکاتبات اداری مرتبط با آیینهای ماه محرم، در آرشیو ملی برقرار است.
بخش تصویری نمایشگاه ۱۱ قطعه عکس تاریخی از مراسم عزاداری و تعزیهخوانی در دوره قاجار را دربر میگیرد. تصاویری از دستههای عزاداری روز عاشورا در بازار تهران، برگزاری تعزیهخوانی در تکیه گمرک تهران، حضور مردم در تکیه کامرانمیرزا در کامرانیه، مداحان و تعزیهخوانان دوره قاجار و معینالبکا در کنار شبیهخوانها و تعزیهخوانان تکیه دولت، در این بخش به نمایش درآمده است.
تصویر برگزاری مراسم تعزیهخوانی در تکیه دولت دارالخلافه تهران در سال ۱۳۱۲ قمری، برابر با ۱۲۷۳ خورشیدی، از دیگر آثار ارائهشده در این مجموعه است و بخشی از جایگاه تکایا و تعزیه در حیات اجتماعی و فرهنگی تهران دوره قاجار را بازنمایی میکند.
بخش اسناد نمایشگاه ۲۸ عنوان سند، شامل وقفنامهها، اعلامیهها، گزارشها، مکاتبات اداری، بخشنامهها، مصوبات و دستورالعملهای مرتبط با آیینهای محرم را شامل میشود. این اسناد موضوعاتی، چون تأمین هزینههای عزاداری، برگزاری مجالس سوگواری، فعالیت دستههای عزاداری، تعزیهخوانی و نحوه مواجهه نهادهای اداری و انتظامی با مراسم محرم را بازتاب میدهد.
وقفنامه مولود خانم، دختر آقا مهدی فیوزنی، به تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۰۰، یکی از اسناد این نمایشگاه است. واقف در این سند، پنج نهر آب و بخشی از زمینهای قنات و مزرعه دهشیب در روستای فیوزن را برای تأمین هزینههای تعزیهداری حضرت سیدالشهدا (ع) در حسینیه همان روستا وقف کرده است.
این نمایشگاه از ۳۰ خرداد تا ۶ تیرماه ۱۴۰۵، به مدت یک هفته در ساختمان آرشیو ملی ایران برپا است و پژوهشگران و علاقهمندان میتوانند همهروزه از ساعت ۸ تا ۱۴ از آن بازدید کنند.
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این ایام همچنین کتاب آفتاب در حجاب سید مهدی شجاعی به چاپ چهلم رسید.
در معرفی کتاب «آفتاب در حجاب» که به چاپ چهلم رسیده آمده است: شجاعی زبان روایتش را تو مخاطب انتخاب کرده، راوی دانای کلی است نامحدود که در تمام روایت حضرت زینب را مخاطب قرار داده و روایتش را پیش میبرد.
داستان از کابوس حضرت زینب در کودکی آغاز میشود: چشمهای اشکآلودت را به پیامبر دوختی، لب برچیدی و گفتی: «خواب دیدم، خواب پریشان دیدم. دیدم که طوفان به پا شده است، طوفانی که دنیا را تیره و تار کرده است. طوفانی که مرا و همه چیز را به این سو و آن سو پرت میکند، طوفانی که چشم به بنیان هستی دارد. ناگهان در آن وانفسا چشم من به درختی کهنسال افتاد و دلم به سویش پرکشید…» داستان از این کابوس که گواه رحلت پیامبر است و شهادت مادر و پدر و… آغاز میشود و در انتهای کتاب باز به همین خواب پریشان میرسیم: «تعبیر شد خواب کودکیهای من پیامبر! و من اکنون با یک دنیا مصیبت و غربت تنها ماندهام…»