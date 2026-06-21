مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز مطرح کرد؛
مدیریت مصرف در بخش خانگی تنها راه جبران کمبود تولید برق
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: مدیریت مصرف در بخش خانگی تنها راه جبران کمبودهای تولید برق و جلوگیری از محدودیت در شبکه است.
وی گفت: مدیریت مصرف در بخش خانگی، تنها راه جبران کمبودهای تولید و جلوگیری از محدودیت در شبکه است.
فرجنیا با بیان اینکه تغییرات اقلیمی در سالهای اخیر چالشهای جدیدی برای صنعت برق ایجاد کرده است اظهار داشت: بخشهای وسیعی از تبریز در سال گذشته دمای ۴۵ درجه را تجربه کردند. مقایسه آماری مصرف برق از ۲۵ آذر تا ۲۵ تیر سال قبل نشان میدهد که مصرف برق در این بازه ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. در حال حاضر ۳۰ درصد از برق مصرفی در تابستان به وسایل سرمایشی اختصاص دارد؛ بنابراین اگر مصرف این بخش ۳۰ درصد کنترل شود میتوان بخش قابل توجهی از ناترازی ۱۵ هزار مگاواتی کشور را پوشش داد.
وی در توضیح ضرورت پویش ۲۵ درجه افزود: خاموش و روشن کردن مکرر وسایل سرمایشی، مصرف انرژی را به شدت بالا میبرد. بر اساس مطالعات، تنظیم دمای کولر روی ۲۵ درجه نه تنها مصرف را بهینه میکند، بلکه به پایداری شبکه و حفظ کیفیت سرمایش نیز کمک میکند. درخواست ما از مردم این است که برای جلوگیری از خاموشیهای ناخواسته، در این پویش مشارکت کنند.
فرجنیا با اشاره به برنامههای توسعه انرژیهای خورشیدی تصریح کرد: در حال حاضر مجوز ۲ هزار مگاوات برق خورشیدی در تبریز صادر شده و ۳۶ مگاوات نیز در حال بهرهبرداری است. همچنین طبق قانون، ادارات موظف هستند ۲۰ درصد برق خود را از انرژی خورشیدی تامین کنند.