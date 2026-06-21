به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یعقوب بنی سعید گفت: عملیات لوله‌گذاری جدید به طول ۱۵۰ متر، در منطقه فاز یک شهر چمران، خیابان شهید ناصر بن رشید با استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلن سایز ۹۰ توسط واحد بهره‌برداری آبفا آغاز شده است.

وی با اشاره به مطالبه جدی مردم برای بهبود کیفیت آب، افزود: در سال‌های اخیر، اهالی منطقه فاز یک خیابان شهید ناصر بن رشید نارضایتی زیادی از افت فشار و همچنین کیفیت آب آشامیدنی داشتند که این موضوع با حساسیت ویژه در دستور کار ما قرار گرفت.

بنی سعید اظهار داشت: این منطقه در دهه ۵۰ احداث تاسیسات آب و فاضلاب این منازل در پشت بلوک‌های آپارتمانی اجرا شده بود که مالکین بدون مجوز و رعایت حریم، بر روی این تاسیسات ساخت و ساز کرده‌اند، دسترسی به شبکه‌ها غیر ممکن شده بود.

سرپرست اداره آبفا شهر چمران بندر ماهشهر تصریح کرد: هدف اصلی این طرح، ارتقای کیفی و کمی آب آشامیدنی در این منطقه است که با تکمیل و بهره برداری از این طرح حدود ۵۰ خانوار را از نعمت آب آشامیدنی سالم و پایدار برخوردار خواهند شد.

وی تأکید کرد: ارائه خدمات مطلوب در حوزه آب‌رسانی، جزو تعهدات ما به شهروندان است و حل مشکلات قدیمی شبکه از اولویت‌های جدی ما محسوب می‌شود.

بنی سعید در پایان گفت: توسعه زیرساخت‌ها در شهر چمران نیازمند مشارکت و همراهی مردم است و ما نیز خود را موظف به پاسخگویی به خواسته‌های برحق آنان می‌دانیم.