هشت صیاد ایرانی که اخیرا در پی حادثه برای قایقشان نجات‌ یافته بودند، به بندر شهر کراچی پاکستان منتقل شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ آژانس امنیت دریایی پاکستان اعلام کرد در بیانیه‌ای اعلام کرد: این گروه از صیادان ایرانی نجات یافته در دریا را در سلامتی کامل در بندر شهر کراچی واقع در جنوب پاکستان تحویل گرفته است .

هشت صیاد ایرانی پس از دریافت خدمات درمانی از سوی تیم امدادی پاکستان، تحویل نماینده سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کراچی شدند.

این هموطنان قرار است با هماهنگی دولت پاکستان و سرکنسولگری ایران در کراچی فردا به کشور بازگردند.

وزیر امور خارجه پاکستان چهارشنبه گذشته از تسهیل بازگشت یک گروه ۳۰ نفره از دریانوردان ایرانی به ایران خبر داد و گفت: اسلام‌آباد متعهد به همکاری‌های بشردوستانه و ارائه هرگونه کمک ممکن به برادران ایرانی خود است.

او افزود: این افراد شامل هشت ماهیگیر ایرانی که پس از به گل نشستن قایقشان به دست کشتی بریتانیایی در دریا نجات یافتند و ۲۲ خدمه ایرانی کشتی Lenore/Davina که اخیراً به دست مقامات آمریکایی توقیف شده بود، می‌شوند.