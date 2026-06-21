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آیین عاشورایی "علمبندان" در ماسوله

هر ساله با فرا رسیدن غروب ششم محرم، در شهر ماسوله در استان گیلان، آیین‌های عاشورایی "علمبندان" با حضور پر شور ارادتمندان اهل بیت برگزار می‌شود.
عکاس :عباس عاشوری
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ۲۳:۳۶
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برچسب ها: گیلان ، آیین عاشورایی ، ماسوله - فومن
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