شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به لبنان از ۴ هزار و ۱۰۰ نفر فراتر رفت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت بهداشت لبنان یکشنبه از افزایش شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به ۴ هزار ۱۰۶ نفر خبر داد.

بر اساس بیانیه وزارت بهداشت لبنان، در حملات رژیم صهیونیستی از ۲ مارس سال جاری (۱۲ اسفند ۱۴۰۴) تاکنون ۱۲ هزار و ۱۵۳ نفر نیز زخمی شده‌اند.

در بیانیه این وزارتخانه به شهادت ۴۹ نفر و زخمی شدن ۳۲ نفر در ۲۴ ساعت گذشته اشاره شده است.

از بامداد یکشنبه رژیم صهیونیستی هیچ حمله‌ای به جنوب لبنان نکرده حزب‌الله لبنان نیز هیچ عملیاتی علیه ارتش رژیم صهیونیستی انجام نداده است.

گزارش‌ها حاکی است، توقف حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، نتیجه پافشاری جمهوری اسلامی ایران و هیئت مذاکره‌کننده ایرانی در سوئیس است.