به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت کشور قطر از وقوع انفجار داخلی در تاسیسات منطقه صنعتی «رأس لَفان» خبر داد.

سخنگوی این وزارتخانه اعلام کرد: این انفجار در داخل یکی از کارخانه‌های منطقه رأس لفان بر اثر حادثه فنی روی داده و هیچ گونه مصدوم یا وقوع نشت گازی که وضع ایمنی را تهدید کند، گزارش نشده است.

جزئیات بیشتری از خسارات یا تلفات احتمالی این حادثه منتشر نشده است. هر حادثه‌ای در تاسیسات گازی قطر می‌تواند بر روند تولید گاز و صادرات آن به بازارهای جهانی تاثیر بگذارد.