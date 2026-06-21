پرداخت ۸۷۰ میلیارد تومان غرامت به کشاورزان آذربایجانشرقی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی گفت:از ابتدای سال زراعی در استان مبلغ ۸۷۰ میلیارد تومان در زیربخشهای مختلف کشاورزی غرامت پرداخت شده است.
شفیعی افزود: میزان مساحت باغات استان که تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند ۷ هزار و ۲۵۶ هکتار بوده است. همچنین ۸۱ هزار راس دام سبک و سنگین و زنبورعسل و ۴۵ میلیون قطعه طیور تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند.
وی گفت: در زیر بخش دام از ابتدای سال زراعی حدود ۳۷ میلیارد تومان و در زیر بخش طیور ۸۲۰ میلیون تومان پرداخت غرامت انجام شده است. در بخش زراعت سطح خسارت زیاده نبوده و ارزیابی خسارت ۶۳ درصد انجام شده است. در بخش باغات، باغاتی که خسارت ۱۰۰ درصدی داشتهاند از جمله در شهرستان اهر ارزیابی سطوح انجام شده است و به زودی مبلغ حدود ۱۷۰ میلیارد تومان غرامت پرداخت خواهد شد. خسارات باغات به دلیل سرمازدگی و تگرگ بوده است.
شفیعی ادامه داد: از ابتدای سال زراعی در استان مبلغ ۸۷۰ میلیارد تومان در زیربخشهای مختلف کشاورزی غرامت پرداخت شده است.
وی بر لزوم کوتاه شدن بازه زمانی پرداخت خسارت به کشاورزان و افزایش ظرفیتهای ارزیابی خسارت در استان تاکید کرد.
شفیعی با بیان اینکه تاخیر در پرداخت غرامت، اعتماد کشاورزان به نظام بیمهای را کاهش میدهد افزود: یکی از چالشهای اصلی که همواره در ستاد بیمه استان مطرح میشود، پایین بودن سطح استقبال از بیمه کشاورزی است که باید با آسیبشناسی دقیق و ارائه راهکارهای عملیاتی از سوی معاونتهای تخصصی و بخش خصوصی، نسبت به افزایش مشارکت بهرهبرداران اقدام کنیم.
شفیعی با اشاره به کمبود نیروی انسانی متخصص در بخش ارزیابی خسارت تصریح کرد: اگرچه ارزیابان عمدتاً توسط شرکتهای طرف قرارداد در تهران تامین میشوند، اما مسئولیت نهایی پاسخگویی در قبال کشاورزان بر عهده سازمان جهاد کشاورزی استان است؛ بنابراین باید تعداد ارزیابان با میزان سطح بیمه استان تناسب داشته باشد تا در زمان وقوع حوادث، فرآیند ارزیابی بدون اطاله وقت انجام شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی استفاده از ظرفیتهای محلی را برای فرهنگسازی بیمه ضروری دانست و خاطرنشان کرد: بهرهگیری از توان کارشناسی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و همچنین استفاده از فرصت همایشهای سالانه دهیاران میتواند نقش موثری در روشنگری و توجیه کشاورزان برای افزایش ضریب نفوذ بیمه داشته باشد.